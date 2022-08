Robert Lewandowski musi gonić. Tak wygląda klasyfikacja Złotego Buta

Robert Lewandowski strzelił swoje dwa pierwsze gole na Camp Nou. Polak wpisał się na listę strzelców w meczu 3. kolejki Barcelony z Realem Valladolid. Najpierw wykorzystał w Polu karnym podanie Raphinhi i stylu "kung fu" wepchnął piłkę do bramki. Drugie trafienie to zagranie piętką w polu karnym mimo asysty obrońcy. W typ przypadku można było mieć obawy, że gol zostanie odebrany Lewandowskiemu, bo zanim piłka wpadła do siatki, odbiła się jeszcze od obrońcy. Według La Liga Lewandowski ma jednak cztery gole.

Polak walczy nie tylko o koronę króla strzelców w La Liga. Tam jego największym rywalem jest Karim Benzema, który na razie ma jednego gola mniej od Polaka. Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców razem z Borją Iglesiasem z Realu Betis, który również ma cztery gole na koncie.

Lewandowski tradycyjnie będzie walczył też o wygraną w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszego strzelca w Europie. Kapitan naszej kadry wygrywał tę nagrodę dwukrotnie w 2022 (35 goli) i 2021 roku (41 goli). W tegorocznej edycji Polak jest na razie na trzeciej pozycji. Cztery gole w lidze hiszpańskiej dają mu osiem punktów w klasyfikacji?

Kto jest przed Lewandowskim? Między innymi jego znajomy rywal z czasu, kiedy występował w Bundeslidze. Mowa o Erlingu Haalandzie. Norweg znakomicie odnajduje się w Premier League. W miniony weekend ustrzelił hat-tricka w meczu z Crystal Palace. To był jego czwarty, piąty i szósty gol w tych rozgrywkach. Daje mu to 12 punktów.

Dokładnie tyle samo bramek i tyle samo punktów na koncie ma Neymar. Brazylijczyk gra na razie pierwsze skrzypce w drużynie PSG. W niedzielę strzelił bramkę z rzutu karnego. Było to jego szóste trafienie.

O kolejności w klasyfikacji decyduje liczba punktów. Liczba zdobytych bramek jest mnożona przez współczynnik przypisany do każdej ligi. Pięć najlepszych lig (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1) ma współczynnik równy 2. Zależy on od występów klubów z danej ligi w europejskich pucharach w ostatnich pięciu sezonach.

1. Neymar (PSG) – 6 goli, 12 punktów

2. Erling Haaland (Manchester City) – 6 goli, 12 punktów

3. Robert Lewandowski (Barcelona) – 4 gole, 8 punktów

4. Sheraldo Becker (Union Berlin) – 4 gole, 8 punktów

4. Christopher Nkunku (RB Lipsk) – 4 gole, 8 punktów

4. Rodrigo (Leeds) – 4 gole, 8 punktów

4. Aleksandar Mitrović (Fulham) – 4 gole, 8 punktów

4. Borja Iglesias (Betis) – 4 gole, 8 punktów

4. Harry Kane (Tottenham) – 4 gole, 8 punktów

4. Kylian Mbappe (PSG) – 4 gole, 8 punktów

