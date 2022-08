Lewandowski zmienia się w Barcelonie. Chce uwieść kibiców i idzie krok dalej

Już 3. kolejka pokazała, jak ekscytujący będzie to wyścig: najpierw Lewandowski dwoma golami poprowadził Barcelonę do zwycięstwa 4:0, a po niecałych trzech godzinach przyszła odpowiedź Realu Madryt: pokonali Espanyol 3:1, Karim Benzema również trafił dwa razy. Real jest pierwszy w tabeli z kompletem punktów, Barcelona na trzecim miejscu - z dwoma zwycięstwami i remisem. Polak - liderem strzelców z jednym golem przewagi nad Francuzem. Za tydzień kolejny etap obu wyścigów.

Robert Lewandowski będzie zerkał na Karima Benzemę. Trzecia kolejka przedsmakiem całego sezonu

Hiszpanie dzień po meczu piszą, że Lewandowski włączył tryb miażdżenia, bo w drugim meczu z rzędu strzelił dwa gole i tym samym został najstarszym zawodnikiem, który strzelił przynajmniej trzy gole w trzech pierwszych meczach LaLigi w XXI wieku. Tyle że on nigdy tego trybu nie wyłączał - już w Niemczech nazywali go panem od "doppelpacków", bo bardzo często trafiał w meczach po dwa razy. Zmieniły się natomiast okoliczności: już nie przymierzy korony króla strzelców w połowie sezonu, już nie będzie ścigał się z duchem Gerda Muellera, ale po każdym meczu kątem oka będzie musiał zerknąć, jak poradził sobie Benzema.

Xavi rozkręcał się z każdym kolejnym zdaniem o Lewandowskim

Obaj mogą oczywiście przekonywać, że patrzą wyłącznie na dobro swoich zespołów i czubek własnego nosa. Mogą powtarzać, że nie interesuje ich, co się dzieje u sąsiada. Ale taka rywalizacja pochłania każdego ambitnego napastnika. Opowiedział o tym Erlling Haaland w świetnej rozmowie z Alanem Shearerem. Dwóch doskonałych napastników - pierwszy wciąż dojrzewający, drugi już emerytowany - opowiadało sobie, ile znaczą gole i jak wielka towarzyszy im ekscytacja, gdy tylko widzą wpadającą do bramki piłkę. Haalandowi brakowało wręcz słów, by wyrazić, co czuje, gdy zdobywa bramkę. Jąkał się, powtarzał, poprawiał, w końcu wydukał: "Alan, przecież wiesz!". Lewandowski też na pewno wie. Haaland wspomniał jeszcze o zdrowej zazdrości wobec innych napastników - gdy widzi, że któryś strzelił hat-tricka, od razu chce to powtórzyć. Co tydzień zerka, co zrobili rywale i już w następnym meczu chce ich przebić.

A w Hiszpanii rywalizacja między Lewandowskim i Benzemą jest wręcz oczywista: to napastnicy z najwyższej półki, dojrzali mistrzowie fachu, liderzy wielkich zespołów i centralne postaci wszystkich ligowych meczów. Trzy tygodnie nowego sezonu wystarczyły, by ich wyścig stał się najciekawszym z pobocznych. Najważniejsze - i tu pewnie obaj się zgodzą - pozostają bowiem trofea. Ale jeśli Polak odchodził z Monachium, by znaleźć nowe wyzwania, szukał właśnie Benzemy i korespondencyjnych partyjek co tydzień.

"To nie gol Lewandowskiego". A La Liga podjęła decyzję: Ma 4 gole

"Najbrzydszy gol wciąż jest lepszy niż najpiękniejsze pudło, ale Lewandowskiego stać na połączenie artyzmu ze skutecznością"

To znamienne, że jednym z pierwszych zagrań Lewandowskiego w spotkaniu z Realem Valladolid było podanie piętą do obiegającego go Ousmane Dembele. Później w podobny sposób podawał jeszcze dwa razy i piętą strzelił drugiego gola. To nie tak, że w Bayernie Monachium tego nie robił i zaczął dopiero w Barcelonie, jednak wydaje się, że robi to częściej. To na razie spostrzeżenie niepoparte dokładnymi statystykami, ale można odnieść wrażenie, jakby Lewandowski na Camp Nou - w muzeum pięknego futbolu i doskonałej techniki - chciał uczynić swoją grę jeszcze bardziej widowiskową. Kolejne mecze pokażą czy to prawidłowość, czy chwilowy wybryk, ale z Realem Valladolid Polak grał bardzo efektownie.

Możliwe, że to kolejny krok. On sam po przeprowadzce do Niemiec zobaczył, ile mu brakuje i jak musi doszlifować technikę. Pierwsze lata w Borussii Dortmund spędził na dodatkowych treningach i nieco przygnębiającym myśleniu, czemu tego wszystkiego nie nauczyli go w Polsce, gdy był nastolatkiem. W Bayernie wszedł jeszcze stopień wyżej, ale nigdy nie stał się zawodnikiem od pięknych zagrań. Zachwycał regularnością i stabilnością formy. Liczbą goli i wywalczonych trofeów. Wygląda na to, że skoro w Barcelonie wszedł między wybitnych boiskowych artystów, próbuje się do nich dostosować.

Oczywiście - nie traci przy tym z oczu najważniejszego celu: najbrzydszy gol wciąż jest lepszy niż najpiękniejsze pudło, ale Lewandowskiego stać na połączenie artyzmu ze skutecznością. Tym właśnie był drugi gol z Realem Valladolid. Sytuacja była trudna - obrońca przyklejony do pleców, bramkarz skracający kąt, a on z piłką poza światłem bramki. Uderzenie piętą było pomysłem wręcz bezczelnym, ale jednocześnie jednym z niewielu, jakie pozwalał zdobyć w tej akcji bramkę. Niepewny siebie napastnik, bez odpowiedniej techniki, nigdy nie zdecydowałby się na tak trudne rozwiązanie. Ale Lewandowski zrobił to znakomicie - między nogami obrońcy i przy dalszym słupku bramki.

Puyol zakochany w Lewandowskim. Nie potrzebował słów

Była szansa na pierwszego hat-tricka. Najpierw słupek, później poprzeczka

Mógł mieć jeszcze więcej goli. W niedzielny wieczór, po raz pierwszy w Barcelonie, znakomicie układała się jego współpraca ze skrzydłowymi - Dembele i Raphinią. W 12. minucie, po dośrodkowaniu z prawej strony, Polak trafił w słupek, a piłka, mimo odbicia od pleców bramkarza, nie wtoczyła się do bramki. Kolejne, całkiem podobne podanie, Lewandowski już wykorzystał. Zacentrowaną przez Raphinię piłkę, zaatakował jak zawodnik uwieczniony w logo Bundesligi i z małej odległości skierował ją do bramki. W doliczonym czasie gry Jordi Masip zdołał obronić jego strzał, ale Barcelona nie była stratna - piłka po jego interwencji trafiła w poprzeczkę, a po chwili dobił ją Sergi Roberto. Barcelona skoczyła z pewnym zwycięstwem, a Lewandowski z dubletem.

Znów pojawił się i zszedł z boiska uśmiechnięty. Już przed meczem kibice skandowali jego nazwisko, po meczu dostał nagrodę dla najlepszego zawodnika. Zgadza się liczba goli, a noty za styl też są coraz lepsze. "Chcę się rozwijać" - zapewniał przecież wielokrotnie tego lata.