Kto strzelił najwięcej bramek w historii? Oto rekord goli w jednym meczu. Kuriozalnym

Piłkarzem, do którego należą rekordy największej liczby bramek w historii i w reprezentacji narodowej, jest Cristiano Ronaldo. To nie on jednak znajduje się w księdze rekordów Guinnessa z liczbą 1279 goli. Skąd to zamieszanie?

REKLAMA

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo rzucił wyzwanie internautom! Co za forma

Kto strzelił najwięcej bramek w historii?

Piłkarz, który strzelił najwięcej bramek w historii, to Cristiano Ronaldo. Z oficjalnej statystyki, podawanej przez IFFHS (Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu), wynika, że Portugalczyk strzelił do tej pory co najmniej 815 bramek (stan na 5 czerwca 2022 roku).

Wielu dziennikarzy uważa, że strzelcami z największą liczbą bramek są inni zawodnicy. Wymieniany w tej kategorii jest Niemiec Erwin Helmchen, który miał strzelić 981 goli (liczba ta często jest kwestionowana ze względu na brak wiarygodnej dokumentacji). Innym zawodnikiem jest Pele, który wymieniany jest w rekordach Guinnessa jako strzelec 1279 bramek - w liczbie tej znajdują się także gole w meczach towarzyskich, które nie są brane pod uwagę przez IFFHS, dlatego w jej tabeli Pele ma na swoim koncie 762 bramki.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji o sporcie na stronie głównej Gazeta.pl.

Jest chętny klub na Ronaldo. Manchester ma dać 100 mln i wziąć Osimhena

Który piłkarz strzelił najwięcej bramek w historii? Ranking IFFHS

W rankingu uwzględniono tylko tych zawodników, którzy mają na swoim koncie więcej niż 500 bramek. W klasyfikacji znalazł się jeden Polak.

Cristiano Ronaldo - 815 bramek (od 2002 roku); Lionel Messi - 773 bramki (od 2004 roku); Pele - 762 bramki (1957-1977); Romario - 755 bramek (1985-2007); Ferenc Puskas - 729 bramek (1943-1966); Josef Bican - 720 bramek (1931-1955); Jimmy Jones - 647 bramek (1947-1964); Gerd Muller - 634 bramki (1964-1981); Eusebio - 619 bramek (1958-1978); Joe Bambrick - 616 bramek (1926-1943); Robert Lewandowski - 565 bramek (od 2008 roku); Glenn Ferguson - 561 bramek (1987-2011); Zlatan Ibrahimović - 560 bramek (od 1999 roku); Fernando Peyroteo - 553 bramki (1937-1949); Jimmy McGrory - 552 bramki (1922-1937); Uwe Seeler - 551 bramek (1954-1978); Alfredo Di Stefano - 530 bramek (1945-1966); Gyorgy Sarosi - 526 bramek (1930-1948); Luis Suarez - 520 bramek (od 2005 roku); Roberto Dinamite - 511 bramek (1971-1992); Hugo Sanchez - 507 bramek (1976-1997); Imre Schlosser - 504 bramki (1905-1928); Franz Binder - 502 bramki (1930-1949).

Milik może zadebiutować w barwach Juventusu. Znalazł się w kadrze na Romę

Kto strzelił najwięcej bramek w reprezentacji?

Gdyby wziąć pod uwagę tylko reprezentacje narodowe krajów Europy, to podium najlepszych strzelców wszech czasów zamykałby Robert Lewandowski. 76 bramek to też najwyższa liczba goli zdobyta kiedykolwiek przez reprezentanta Polski. Pierwsze miejsce klasyfikacji europejskiej, ale też światowej, należy natomiast dla Cristiano Ronaldo.

Kto strzelił najwięcej bramek w reprezentacjach? Ranking dla Europy:

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 117 goli w 188 meczach*;

2. Ferenc Puskas (Węgry) - 84 bramki w 85 meczach;

3. Robert Lewandowski (Polska) - 76 bramek w 131 meczach*;

4. Sandor Kocsis (Węgry) - 75 bramek w 68 meczach;

5. Miroslav Klose (Niemcy) - 71 bramek w 137 meczach;

6. Gerd Mueller (RFN) - 68 bramek w 62 meczach;

6. Robbie Keane (Irlandia) - 68 bramek w 146 meczach;

6. Romelu Lukaku(Belgia) - 68 bramek w 102 meczach*;

9. Zlatan Ibrahimović (Szwecja) - 62 bramki w 121 meczach*;

10. Edin Dzeko (Bośnia i Hercegowina) - 61 bramek w 121 meczach*.

Gwiazdka oznacza aktywnych zawodników.

Najlepsi strzelcy w reprezentacjach (świat):



1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 117 bramek w 188 meczach*;

2. Ali Daei (Iran) - 109 bramek w 148 meczach;

3. Mokhtar Dahari (Malezja) - 89 bramek w 142 meczach;

4. Leo Messi (Argentyna) - 86 bramek w 162 meczach*;

5. Ferenc Puskas (Węgry) - 84 bramki w 85 meczach;

6. Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie) - 80 bramek w 107 meczach*;

6. Sunil Chhetri (Indie) - 80 bramek w 126 meczach*;

8. Godfrey Chitalu (Zambia) - 79 bramek w 111 meczach

9. Husajn Said (Irak) - 78 bramek w 137 meczach;

10. Pele (Brazylia) - 77 bramek w 92 meczach;

11. Robert Lewandowski (Polska) - 76 bramek w 131 meczach*;

...



13. Neymar (Brazylia) - 74 bramki w 119 meczach*;

...

20. Romelu Lukaku(Belgia) - 68 bramek w 102 meczach*;

20. Luis Suarez (Urugwaj) - 68 bramek w 132 meczach*;

...

26. Zlatan Ibrahimović (Szwecja) - 62 bramki w 121 meczach*;

Jaki jest rekord strzelonych bramek w jednym meczu?

Bardzo ciekawie przedstawia się historia meczu, w którym padło najwięcej bramek w historii. Spotkanie to rozegrało się w 2002 roku na Madagaskarze w najwyższej klasie rozgrywkowej. Drużyna AS Adema pokonała SOE Antananarivo aż 149:0. Nie znaczyło to jednak, że to przeciwnicy byli słabi, ponieważ autorami bramek nie był ani jeden zawodnik AS Adema. Piłkarze SOE Antananarivo strzelali do swojej bramki po każdym wznowieniu gry w proteście przeciwko stronniczości sędziów.

W Polsce rekordowa liczba bramek padła w 2021 roku w spotkaniu ligowym drużyny Wybrzeże Rewalskie Rewal z Pomorzaninem Nowogard. W tym spotkaniu Rewal wygrał 53:0. Poprzedni rekord należał do KS Chełmek, które w 2014 roku w Pucharze Polski ograło LKS Skidziń 35:0.

Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów UEFA, to rekord zdobytych bramek w jednym starciu tego turnieju został ustanowiony w 2016 roku w meczu Legii Warszawa z Borussią Dortmund. W fazie grupowej Champions League klub z Niemiec wygrał 8:4. Pięć bramek w jednym meczu to największy wynik, jaki udało się zdobyć indywidualnym zawodnikom - takiego wyczynu dokonali Leo Messi i Adriano. Z kolei Cristiano Ronaldo ma najwięcej bramek zdobytych w jednym sezonie Ligi Mistrzów - 17 (2013/2014).