Szok we Włoszech. Piłkarz brutalnie zamordował kochankę. "To nie zazdrość, to była obsesja"

Giovanni Padovani występował od 2014 roku w klubach na poziomie czwartej ligi włoskiej w roli środkowego obrońcy. Ostatnim klubem w karierze Padovaniego było Sancataldese Calcio z Sycylii. Piłkarz spotykał się od roku z dużo starszą kochanką, Alessandrą Matteuzzi, mieszkającą w Bolonii. Ich związek zakończył się tragedią.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

Włoski piłkarz zabił kochankę młotkiem i kijem bejsbolowym. Miał obsesję na jej punkcie

Włoskie media informują o okolicznościach śmierci Alessandry Matteuzzi. Giovanni Padovani przyjechał do Bolonii i czekał, aż jego kochanka wróci do domu. Kiedy już pojawiła się w pobliżu, to ruszył do niej z młotkiem i kijem bejsbolowym. W tym samym momencie Alessandra rozmawiała z siostrą Stefanią przez telefon. - Nie Giovanni, błagam, pomóżcie mi - krzyczała. - Natychmiast zadzwoniłam po służby, które pojawiły się na miejscu. Giovanni pobił ją na śmierć - mówiła Stefania Matteuzzi. Ofiara napaści była przytomna po przyjeździe policji, ale zmarła w wyniku obrażeń w szpitalu.

Znajomi piłkarza przyznali, że Giovanni Padovani miał obsesję na punkcie o 30 lat starszej kochanki. - Kiedy ona odbierała telefon, był spokojny. Ale jak nie odebrała połączenia od niego, to wpadał w szał i wydzwaniał do niej cały czas. To nie była zazdrość, to była obsesja. Nikt nie potrafił tego zrozumieć - czytamy. Cała sprawa wywołała oburzenie we Włoszech i pojawiły się głosy, że tamtejszy system wymiaru sprawiedliwości nie chroni kobiet przed przestępcami. Marta Cartabia, minister sprawiedliwości, postanowiła wysłać kontrolę do Bolonii, by zbadać działania lokalnych służb.

Giovanni Padovani trafił do aresztu i skorzystał z prawa do odmowy do składania zeznań podczas rozprawy. - Podejrzany obsesyjnie kontrolował ofiarę. Trzymał ją w ryzach na odległość, prosząc ją o zdjęcia i filmy co dziesięć minut. W niektórych sytuacjach miał też ją prosić o filmowanie godziny, żeby zweryfikować, czy mówi prawdę - mówił adwokat Giampiero Barile, reprezentujący rodzinę Matteuzzich.