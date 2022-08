Szymański twarzą nowego projektu. Finalista LKE stracił siedmiu ważnych zawodników

Feyenoord ma za sobą bardzo udany sezon. Holenderska ekipa zajęła 3. miejsce w tabeli i dotarła do finału Ligi Konferencji Europy, gdzie przegrała a AS Romą 0:1. Nie powinno zatem dziwić, że piłkarze klubu byli rozchwytywani na rynku transferowym i względem finałowego meczu, drużyna z Rotterdamu straciła siedmiu zawodników.

Wyprzedaż w Feyenoordzie Rotterdam. Skorzysta na niej Sebastian Szymański

W czasie meczu z AS Romą wyjściową jedenastkę tworzyli: Bijlow - Malacia, Senesi, Trauner, Geertruida - Aursnes, Kokcu - Sinisterra, Til, Nelson - Dessers i tylko czterech piłkarzy pozostało w klubie. Reszta została sprzedana, bądź powróciła do swoich klubów z wypożyczenia:

Luis Sinisterra - trafił do Leeds United za 25 milionów euro; Marcos Senesi - trafił do Bournemouth za 15 milionów euro; Tyrell Malacia - trafił do Manchesteru United za 15 milionów euro; Fredrik Aursnes - trafił do Benfiki za 13 milionów euro; Guus Til - powrót z wypożyczenia; Reiss Nelson - powrót z wypożyczenia; Cyriel Dessers - powrót z wypożyczenia.

Pomimo tak dużych roszad w składzie, Feyenoord bardzo dobrze rozpoczął obecny sezon i znajduje się obecnie na 2. miejscu w tabeli, tracąc dwa punkty do liderującego Ajaksu. Za zarobione pieniądze, działacze klubu dokonali bowiem kilku bardzo ciekawych transferów. Udało im się pozyskać Quintena Timbera, Danilo, Davida Hancko czy reprezentanta Polski Sebastiana Szymańskiego.

Szymański bardzo szybko pokazał, że będzie wartościowym piłkarzem i po trzech rozegranych do tej pory kolejkach, ma na swoim koncie dwie asysty - najwięcej z całej holenderskiej drużyny. Obie udało mu się zdobyć w wygranym przez Feyenoord meczu z Vitesse Arnhem 5:2. - Zanim dostał piłkę, już widział, że są ustawieni bardzo głęboko. To po prostu jakość. Możesz to zobaczyć od razu. Nie widziałem go jeszcze w akcji zbyt dużo, ale mogę stwierdzić, że takiego pomocnika potrzebuje Feyenoord - zachwycali się eksperci. Drużyna z Rotterdamu kolejne spotkanie rozegra już w sobotę 27 sierpnia. Początek meczu o 20.