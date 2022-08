Cezary Kucharski o swojej chorobie: Dwa miesiące temu nie byłem w stanie odkręcić rękami butelki

Cezary Kucharski nadal przechodzi rehabilitację po pobycie w szpitalu przez zachorowanie na bardzo rzadką i poważną chorobę: układowe zapalenie naczyń. Były piłkarz i dawny agent Roberta Lewandowskiego musiał zostać w jej wyniku wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, a stało się to tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę. 50-latek po wyjściu ze szpitala schudł 30 kilogramów i musiał na nowo uczyć się wielu rzeczy.

Cezary Kucharski opowiedział o rehabilitacji: Choroba wciąż jest we mnie

Rehabilitacja Cezarego Kucharskiego przebiega poprawnie i niedawno opublikował on nagranie, jak gra w piłkę nożną. W rozmowie z Interią zdradził również więcej szczegółów dotyczących jego obecnego stanu: - Poczułem, że mogę iść grać, ale nie nazywałbym tego graniem, raczej zabawą. Dla mnie to było ważne psychicznie, że mogę sobie pomóc taką grą w piłkę i powrotem na boisko. Mój stan lekarze określają jako stabilny, ale ta choroba wciąż jest we mnie. Ciągle biorę leki - stwierdził Kucharski.

Kucharski, który z Legią sięgnął m.in. po mistrzostwo Polski, dodał także, jak wygląda jego codzienna rehabilitacja. - Przede wszystkim odpoczywam, biorę leki, mam odpowiednią dietę do tej choroby i rehabilituję się, robię ćwiczenia uruchamiające kolejne partie mięśniowe i wzmacniające. Jeszcze dwa miesiące temu nie byłem w stanie odkręcić rękami butelki wody, dzisiaj już mogę. Więc choćby w takich sytuacjach widać poprawę - opowiedział.

Co więcej, 50-latek pojawił się na ostatnim, domowym meczu warszawskiego klubu. Legia wówczas zremisowała z Górnikiem Zabrze 2:2. - Gra Legii pozostawiła niedosyt, ale z osiągniętego wyniku należy się cieszyć. Górnik w 1. połowie agresywnym wysokim pressingiem i przewagą fizyczną nie pozwolił na nic Legii! To kosztowało jednak zabrzan dużo energii i stąd udana końcówka Legionistów. Fajnie było poczuć klimat Ł3 - napisał za pośrednictwem mediów społecznościowych. W spotkaniu obecnej kolejki stołeczna ekipa pokonała natomiast Stal Mielec 1:0 po golu Carlitosa.