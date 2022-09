Oto najbogatszy sportowiec świata, Polski i wszechczasów. 11-cyfrowa kwota. Kosmos

Najbogatszy sportowiec 2022 roku znajduje się na ósmym miejscu w rankingu wszech czasów. Najwięcej reprezentantów wśród 25 najbogatszych zawodników w historii zajmują koszykarze (pięć miejsc) i golfiści (pięć miejsc). Po cztery miejsca przypadają na sportowców uprawiających piłkę nożną lub boks. Jak prezentuje się cała tabela?

Najbogatszy sportowiec - ranking magazynu "Forbes" z 2022 roku

Najbogatszym sportowcem świata w 2022 roku został Lionel Messi. Napastnik PSG w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnął przychód w wysokości 130 milionów dolarów (kwoty podane przez "Forbesa" to sumy przed odliczeniem podatków). Messi w PSG zarabia 75 mln dolarów za sezon, co oznacza 22 mln dolarów mniej, niż w Barcelonie. Mimo tego awansował z drugiego miejsca na pierwsze miejsce w 2022 roku - głównie dzięki kontraktom sponsorskim. Co istotne, 130 mln dolarów przychodów stanowi też rekord rocznych zarobków wśród piłkarzy na świecie.

Lionel Messi (Argentyna/piłka nożna) - 130,0 mln dolarów; LeBron James (USA/koszykówka) - 121,2 mln; Cristiano Ronaldo (Portugalia/piłka nożna) 115,0 mln; Neymar (Brazylia/piłka nożna) 95,0 mln; Stephen Curry (USA/koszykówka) 92,8 mln; Kevin Durant (USA/koszykówka) 92,1 mln; Roger Federer (Szwajcaria/tenis) 90,7 mln; Canelo Alvarez (Meksyk/boks) 90,0 mln; Tom Brady (USA/futbol amerykański) 83,9 mln; Giannis Antetokounmpo (Grecja/koszykówka) 80,9 mln.

Z drugiej strony, najbogatszym piłkarzem świata nazywany jest Faiq Bolkiah - syn księcia Brunei. Majątek 24-letniego piłkarza szacowany jest na 20 mld dolarów, jednak jest to przez niego fortuna odziedziczona, a nie zarobiona. Obecnie zawodnik ten występuje w lidze tajskiej.

Najbogatszy sportowiec Polski - na podium znalazła się Iga Świątek

Robert Lewandowski pozostaje najbogatszym sportowcem w Polsce, chociaż po transferze z Bayernu Monachium do FC Barcelony Lewy zgodził się zarabiać mniej, niż w Niemczech. Którzy polscy sportowcy zarabiają najwięcej?

Robert Lewandowski

W Bayernie RL9 miał zarabiać 24 mln euro przed opodatkowaniem, co dawało około 12 mln euro na rękę za dany sezon. Z ustaleń hiszpańskiego dziennika "AS" wynika natomiast, że w FC Barcelonie Lewandowski zarobi na rękę około 9 mln euro rocznie - jest to więc o 25 proc. mniej, niż w Bayernie. Piłkarze mogą też liczyć na bonusy - za osiągnięcia drużynowe lub indywidualne. Kolejnym źródłem dochodu są także umowy sponsorskie. Według szacunków "Forbesa" majątek Lewandowskiego wynosi już około 450 mln złotych.

Wojciech Szczęsny

Bramkarz Juventusu może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 7 mln euro rocznie na rękę. Zawodnik reprezentacji Polski miał w ciągu swojej kariery zarobić ponad 80 mln złotych. Poza tym Wojciech Szczęsny inwestuje w nieruchomości.

Iga Świątek

Z danych udostępnionych przez WTA - federację kobiecego tenisa - wynika, że Iga Świątek w 2022 roku zarobiła 6,42 mln euro. Największą kwotę z tej puli stanowi nagroda za zwycięstwo we French Open - Iga otrzymała wówczas 2,2 mln euro (ponad 10 mln złotych). Poza pieniędzmi tenisistka za wygraną w WTA Stuttgart otrzymała nowe auto - Porsche Taycan GTS Sport Turismo, który jest warte pół miliona złotych. Łącznie w całej karierze Iga Świątek miała zarobić 48 mln złotych.

Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik w sierpniu 2022 roku został wypożyczony z Olympique Marsylia do Juventusu. Nie wiadomo, jak dużo polski napastnik zarobi we włoskim klubie, jednak w OM Milik mógł liczyć na pensję w wysokości 4,5 mln euro. Poza tym inwestuje we własne biznesy, na przykład restaurację Food&Ball w Katowicach.

Krzysztof Piątek

Polak w ostatnim sezonie zarobił od 4,5 do 5 mln euro. W sierpniu 2022 roku Krzysztof Piątek nadal nie jest jednak pewny, w którym klubie wystąpi w najbliższych miesiącach. Trener Herthy Berlin pomija Polaka w powołaniach na mecze, a Fiorentina, która go wypożyczyła, zdecydowała się zakontraktować innego zawodnika. Portal aspor.com.tr donosi jednak, że napastnikiem zainteresowały się władze tureckiego Galatasaray SK.

Najbogatszy sportowiec w historii - od lat tytuł ten należy do legendy NBA

Najbogatszy sportowiec na świecie - kto otrzymał taki tytuł? Od kilku lat w rankingu najbogatszych sportowców wszech czasów podium zajmuje Michael Jordan. W 2017 roku jego majątek szacowany był na 1,85 mld dolarów, a w 2021 roku już na 2,62 mld dolarów - czyli w przeliczeniu na złotówki ok. 12,5 mld zł! Poniżej przedstawiamy listę 25 najbogatszych sportowców w historii stworzoną przez "Forbesa" w 2021 roku.