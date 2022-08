Zadał Czechom pytanie o Raków i użył słowa "szukaj". Ten zawadiacki uśmiech [WIDEO]

Raków Częstochowa był o krok od awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna wygrał 2:1 u siebie ze Slavią Praga, ale w rewanżu odpadł po dogrywce (0:2). "Zbierali brawa, wygrywali wszystkie mecze, ale znów nie byli w stanie pokonać 4. rundy. Raków pewnie z kolejnym sezonem będzie jeszcze mocniejszy. Zresztą działacze z Częstochowy chyba sami czują, że ich konsekwentne budowanie klubu, daje coraz lepsze efekty" - pisał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

Pytanie od polskiego dziennikarza rozbawiło trenera Slavii Praga. Chodzi o czeskie przekleństwo

Jindrich Tripsovsky pojawił się na pomeczowej konferencji prasowej po wyeliminowaniu Rakow Częstochowa w IV rundzie el. Ligi Konferencji Europy. Na początku konferencji trener Slavii Praga otrzymywał pytania od polskich dziennikarzy. - Jak trener ocenia szerzej Rakowa Częstochowa, porównując go z innymi rywalami? Czy Raków ma czego szukać w przyszłości w europejskich pucharach? - zapytał jeden z nich.

Trener Slavii Praga, rzecznik prasowy oraz czescy dziennikarze tylko się uśmiechnęli po tym pytaniu. Dlaczego? "Šukat- wulgarne słowo w j. czeskim. Odpowiednik naszego "j***ć" - tłumaczy użytkownik BuckarooBanzai na Twitterze. Jak na to pytanie odpowiedział Trpisovsky? - Tak, mają co szukać. To jest komplement, nie chciałbym znowu grać z Rakowem. To nie jest wyświechtany komunał. Zawodnicy mówili po meczu, że rywalizacja była bardzo trudna. I mieliśmy kiedyś podobną sytuację po spotkaniu z Feyenoordem - mówił trener Slavii.

- Po Sevilli powiedziałem szefom, że już czegoś takiego nie przeżyjemy. To zabrzmi okropnie i nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale dla mnie ten triumf jest większy. To gol decydujący o awansie do fazy grupowej, dający nam jesień w pucharach i więcej supermeczów. Sam jestem zaskoczony, że mówię coś takiego - dodawał Jindrich Trpisovsky. Slavia Praga zagra w fazie grupowej LKE z tureckim Sivassporem, rumuńskim CFR Cluj oraz FC Ballkani z Kosowa.