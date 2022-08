Tak piłkarze Lecha zareagowali na rywali w LKE. Śmiechem [WIDEO]

Lech Poznań jako jedyna polska drużyna zaprezentuje się w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Mistrzowie Polski po czwartkowym remisie 1:1 z F91 Dudelange awansowali do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. W pierwszym meczu zawodnicy Johna van den Broma wygrali 2:0, by w dwumeczu pokonać ostatecznie rywali 3:1.

Lech Poznań reaguje na swoich grupowych rywali. "Wierzymy w siebie"

W piątek 26 sierpnia odbyło się losowanie grup LKE. Lech przed losowaniem trafił do czwartego koszyka, co skazywało go na grę ze znacznie mocniejszymi rywalami. Klub z Poznania ostatecznie trafił do grupy C, w której zmierzy się z Villarreal, Hapoel Beer Szewa oraz Austria Wiedeń.

Piłkarze Lecha wspólnie oczekiwali na poznanie swoich przeciwników. Towarzyszyły im klubowe media, które później opublikowały nagranie przedstawiające reakcję zawodników. Jeszcze przed losowaniem o wymarzoną grupę został zapytany van den Brom. - AZ Alkmaar i Anderlecht. Taką mam nadzieję. Moje dwa byłe kluby. I możemy trafić na oba naraz - powiedział trener.

Później na nagraniu widać reakcję zawodników po wylosowaniu poszczególnych rywali. Piłkarze Lecha okazali spory entuzjazm. Nastroje tonował nieco pomocnik Jesper Karlstrom. - Oczywiście, że wierzymy w siebie, ale Villarreal to jest topowy zespół i to będą bardzo trudne mecze - stwierdził zawodnik.

Mało brakowało, a w fazie grupowej Ligi Konferencji znalazłby się również Raków Częstochowa. Zawodnicy Marka Papszuna w pierwszym meczu IV rundy eliminacji pokonali u siebie 2:1 Slavię Pragę. W drugim meczu po 90. minutach 1:0 prowadzili rywale i do rozstrzygnięcia losów awansu potrzebna była dogrywka. W niej Raków stracił drugą bramkę w 121. minucie i pożegnał się z rywalizacją.

