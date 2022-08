Mocarny rywal Lecha Poznań w LKE. Ale jest niespodziewana nadzieja

W czwartek 25 sierpnia Lech Poznań zremisował 1:1 z F91 Dudelange. To pozwoliło mistrzom Polski awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. W pierwszym starciu zawodnicy Johna van den Broma wygrali bowiem u siebie 2:0, by w dwumeczu pokonać rywali 3:1.

Dzień później, w piątek 26 sierpnia, odbyło się losowanie grup Ligi Konferencji Europy. Lech przed losowaniem trafił do czwartego koszyka, co skazywało go na grę ze znacznie mocniejszymi rywalami. Obok mistrzów kraju w tym koszyku znajdowały się między innymi Pjunik Erywań z Armenii, Djurgarden ze Szwecji czy ukraińskie Dnipro-1. Ostatecznie ekipa van den Broma trafiła do grupy C, w której jej rywalami będą Villarreal, Hapoel Beer Szewa oraz Austria Wiedeń.

Zdecydowanie najgroźniejszym rywalem Lecha będzie Villareal. Dziennikarze nie mają co do tego wątpliwości, a Jakub Kręcidło z Canal Plus Sport uważa, że mecz z tą drużyną będzie wyzwaniem, ale również wielką gratką dla kibiców La Liga. - Villarreal? Zapraszamy do Polski. Rewelacyjna wiadomość dla wszystkich fanów LaLiga. Mają prawdopodobnie najlepszą kadrę w historii klubu. W tym roku to czwarta siła w Hiszpanii. Zespół dojrzały, grający bardzo inteligentnie, wyrachowany. Ogromne wyzwanie dla Lecha Poznań - napisał na Twitterze.

O mocy Villarrealu przekonywał również dziennikarz "Kanału Sportowego", Dominik Piechota. Jego zdaniem klub powinien się skupić jednak na walce w La Liga. - Villarreal w tym sezonie powinien odwrócić priorytety, w końcu zaatakować ligę hiszpańską, a konkretnie rotować w Lidze Konferencji. Przy Bułgarskiej raczej Jackson, Baena czy Chukwueze do oglądania - czytamy. Wtórował mu Tomasz Ćwiąkała z Canal+ Sport. - Z jednej strony Villarreal pełen fokus na ligę, bo nie wypada, żeby tak mocny klub przebywał poza Champions League. Z drugiej strony tylko jedno trofeum w gablocie, a Emery kocha medale - napisał dziennikarz.

Samo losowanie korzystnie ocenił Sebastian Staszewski z Interii. - Jak dla mnie to bardzo dobra grupa Lecha Poznań w Lidze Konferencji Europy. Villarreal to kawał drużyny, z Austrią Wiedeń będzie powrót do przeszłości, a Hapoel Beer Szewa musi być celem do podwójnego zwycięstwa. Dla każdego coś fajnego. Teraz tylko grać i punktować - stwierdził. Podobnego zdania jest Karolina Jaskulska ze Sport.pl. - Hapoel i Austria do przejścia. Villarreal poza zasięgiem - napisała krótko dziennikarka.