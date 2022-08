Wyliczyli szanse Barcelony w Lidze Mistrzów. To nie są dobre wieści dla Lewandowskiego

W środę poznaliśmy komplet 32 zespołów, które wezmą udział w najbliższej edycji Ligi Mistrzów. Dzień później odbyło się losowanie fazy grupowej tych rozgrywek. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie trafiła do grupy C. Już na początku rozgrywek dojdzie do hitowego starcia, bowiem jednym z grupowych rywali Katalończyków będzie Bayern Monachium. Stawkę uzupełniają Inter Mediolan oraz Viktoria Pilzno.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Analitycy wyliczyli szanse na triumf w Lidze Mistrzów. Bayern faworytem, Barcelona zaskakująco słabo

Zaraz po losowaniu analitycy z serwisu FiveThirtyEight przyjrzeli się szansom poszczególnych drużyn biorących udział w tegorocznej Lidze Mistrzów na triumf w rozgrywkach. Zdaniem ekspertów faworytem jest Bayern Monachium - 21 procent. Na drugim miejscu znajduje się Manchester City z 18 procentami szans. Prowizoryczne podium uzupełnia Paris Saint-Germain - 14 procent.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Oskar Zawada w Wellington Phoenix. Media: Podpisanie kontraktu lada dzień

Co ciekawe, FC Barcelona plasuje się w tym zestawieniu dopiero na szóstym miejscu. Ich szanse na triumf wynoszą zaledwie cztery procent. Taka sama wartość widnieje przy Ajaksie Amsterdam oraz Chelsea. Co ciekawe, analitycy dają katalońskiemu zespołowi jedynie 61 procent szans na wyjście z grupy.

Więcej posiada, chociażby Benfica Lizbona (62), Atletico Madryt (65) czy Tottenham (76). Liderem w tym zestawieniu jest Manchester City, któremu analitycy dają aż 95 procent szans na wyjście z grupy. Na pierwszym etapie rozgrywek angielski zespół zawalczy z Sevillą, Borussią Dortmund oraz FC Kopenhagą.

Szczegółowe wyliczenia serwisu "FiveThirtyEight" dostępne są TUTAJ.

Rzecznik Lecha odleciał. Zabrakło klasy. "Mówicie, że nie zasłużyliśmy?"

Jednak są to jedynie dane statystyczne - ich weryfikacja nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy. Pierwsze spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów już za dwa tygodnie. Inauguracja rozgrywek zaplanowana jest na 6 września. Jak na razie UEFA nie podała terminarza Ligi Mistrzów.