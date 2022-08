Alternatywna rzeczywistość w Rosji. Zorganizują ligę dla krajów, których nikt nie uznaje

Od momentu rozpętania wojny w Ukrainie Rosja musi mierzyć się z konsekwencjami uderzającymi niemal w każdą dziedzinę życia. Sankcje dotyczą także sportu i piłki nożnej. Rosyjskie drużyny zostały wykluczone z europejskich rozgrywek, a liga rosyjska to jedyne miejsce, gdzie występują obecnie zespoły z Rosji. Ale to się może niedługo zmienić.

Liga Wspólnoty Narodów nowymi rozgrywkami? Ministerstwo zapowiada

Według informacji użytkownika BuckarooBanzai, w Rosji mają powstać nowe rozgrywki piłkarskie. Ministerstwo Sportu zapowiedziało start Ligi Wspólnoty Narodów, w których będą występować drużyny z okupowanych terenów. Mają one wystartować w listopadzie 2023 roku.

"Min. Sportu Rosji ogłosiło chęć stworzenia piłkarskiej 'Ligi Wspólnoty Narodów' dla drużyn z okupowanych terytoriów - Abchazji, Osetii, Krymu, regionów Charkowa, Chersonia, Krzywego Rogu. Pierwszy sezon ma trwać od marca do listopada 2023 r. z udziałem co najmniej 13 drużyn" - czytamy Twitterze.

Zdaniem internautów utworzenie nowych rozgrywek może posłużyć Rosjanom do celów propagandowych. "Odgórny ukaz ruskiego ministra, który pewnie sam powoła drużyny biorące udział w tej hucpie i każe im grać dla celów propagandowych" - skomentował jeden z użytkowników. Inny zwrócił uwagę, że utworzenie własnych rozgrywek w Rosji nie jest wcale nierealnym pomysłem. Zwłaszcza że od lat na Krymie także funkcjonuje ich własna liga. "W sumie to Krym swoją ligę już ma, więc nie jest to wcale nierealny pomysł"

Utworzenie nowych rozgrywek sposobem na funkcjonowanie w trakcie sankcji?

Powstanie Ligi Wspólnoty Narodów może być jednym ze sposobów, które mają pomóc rosyjskiej piłce nożnej przetrwać czas wojny i sankcji nałożonych przez światowe federacje. Kilka miesięcy temu Rosjanie rozważali trzy scenariusze funkcjonowania po nałożeniu kar. Jednym z nich było właśnie utworzenie wewnętrznych mistrzostw. Ponadto władze rozważały choćby wystąpienie z UEFA, ale też pełne respektowanie wszystkich kar.

