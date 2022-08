Lech odgryzł się po awansie. Co za triumfalizm. "Trzeba było zostać mistrzem Polski"

Lech Poznań awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy dzięki wyeliminowaniu F91 Dudelange w IV rundzie eliminacji. Chociaż w ostatnich tygodniach więcej i lepiej mówiło się w kontekście eliminacji o Rakowie Częstochowa, to wicemistrzowie Polski odpadli po porażce ze Slavią Praga 0:2 (2:3).

Rzecznik Lecha odgryzł się po awansie. "Trzeba było zostać mistrzem Polski"

Dla lechitów awans to bardzo ważne osiągnięcie w kontekście ostatnich niepowodzeń w ekstraklasie i licznych słów krytyki pod adresem zarządu. Kibice mają pretensje za nieudane transfery podczas letniego okienka. Zwycięstwo nad Dudelange w kontekście porażki częstochowian dało jednak niektórym z szeregów Lecha to zaskakującego triumfalizmu.

Od awansu nie ubyło problemów. Lech ma tydzień, by naprawić błędy

"Mówicie, że nie zasłużyliśmy? Mówicie, że droga była łatwa? Cóż, trzeba było zostać mistrzem Polski. Dziękuję, dobranoc. Czekamy na jutrzejsze losowanie" - napisał na Twitterze po czwartkowych pojedynkach na Maciej Henszel, rzecznik prasowy poznańskiego klubu.

Trudno odmówić rzecznikowi rację, ale czas publikacji tego wpisu okazał się zupełnie nietrafiony, bo wylała się pod nim fala krytyki. "Maciek, nie żeby coś, ale ostatnie co Lechowi teraz potrzeba PR-owo, to napinanie muskułów i prężenie się do innych. Nie po tym starcie sezonu, nie po okolicznościach wejścia do LKE. Nie jedźcie na retoryce "a niby tacy słabi jesteśmy, i co?!", tylko wykorzystajcie szanse" - napisał Damian Smyk z weszlo.com.

"Za sezon i występy zespołu za czasów Skorży na awans Lech zasłużył. Ale kibice, którzy są z Lechem w bogatych i chudych czasach nie zasłużyli na taką padakę jaką prezentuje Lech za Rutkowskiego i van der Broma" - zauważył z kolei redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego", Wojciech Wybranowski.

Losowanie grup drugiej edycji Ligi Konferencji Europy odbędzie się w piątek 26 sierpnia o godzinie 14:30 w szwajcarskim Nyonie. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna do obejrzenia w serwisie streamingowym Viaplay oraz na oficjalnej stronie internetowej UEFY (uefa.tv). Zapraszamy na relację tekstową z losowania grup LKE w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Nim jednak wielkopolski klub powróci do tych rozgrywek, będzie musiał powalczyć o podreparowanie zdobyczy punktowej w ekstraklasie. W ligowej tabeli mistrzowie Polski zajmują dopiero przedostatnie - 17. miejsce. A to wszystko po trzech porażkach i jednym remisie.