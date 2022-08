Od awansu nie ubyło problemów. Lech ma tydzień, by naprawić błędy

Ta przygoda straciła blask już w połowie lipca w Baku, gdzie Lech Poznań przegrał w rewanżu z Karabachem Agdam aż 1:5, wypisując się z Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Ścieżką mistrzowską, eliminując naiwnych Gruzinów z Dinama Batumi, islandzkich półamatorów z Vikingura Rejkiawik i tylko nieco lepszych luksemburczyków z Dudelange, dotarł do Ligi Konferencji. A to wszystko i tak bez porywającego stylu, z dwiema ostatnimi rundami przepełnionymi momentami zwątpienia. Ale Lech jest tam, gdzie minimum chciał dotrzeć. I choć entuzjazmu, który towarzyszył zdobyciu mistrzostwa, przywrócić się nie da, to z tego sezonu można jeszcze wycisnąć sporo dobrego: pieniędzy, rankingowych punktów, satysfakcji i nauki. Ale najpierw trzeba wyciągnąć wnioski i potraktować Ligę Konferencji poważnie - również po to, by dzięki wywalczonym w tym sezonie punktom rankingowym w następnych latach mistrz Polski trafiał w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów na znacznie łatwiejszego przeciwnika niż Karabach i po wyeliminowaniu go miał Ligę Konferencji na wyciągnięcie ręki, a nie gonił ją z wyciągniętym po pas językiem.

Pytania i wątpliwości są uzasadnione

Najgorsze, co mogłoby teraz spotkać Lecha, to samozadowolenie. Od awansu nie ubyło bowiem problemów - wciąż zespół van den Broma zajmuje ostatnie miejsce w lidze, wciąż ma znacznie słabszą kadrę niż w poprzednim sezonie, nadal nie widać w jego grze postępów i nadal nikt w klubie nie chce wziąć za to odpowiedzialności. Milczą prezesi, nie odzywa się dyrektor sportowy. Kibicom, którzy po zdobyciu mistrzostwa liczyli, że początek następnego sezonu dopełni obraz szczęścia i pozwoli jeszcze dłużej napawać się osiągniętym w maju sukcesem, funduje się kolejne rozczarowania: od transferowych niewypałów (choćby z Damianem Kądziorem), po bramki tracone z Islandczykami i Luksemburczykami.

Niestety, na samozadowolenie może wskazywać wpis rzecznika prasowego Macieja Henszela, który niedługo po remisie z Dudelange (3:1 w dwumeczu), napisał na Twitterze: "Mówicie, że nie zasłużyliśmy? Mówicie, że droga była łatwa? Cóż, trzeba było zostać mistrzem Polski. Dziękuję, dobranoc. Czekamy na losowanie".

Nie o odbieranie mistrzowskich zasług tutaj chodzi. Lech w istocie wykorzystał mistrzowską ścieżkę, którą wywalczył jeszcze za Macieja Skorży. Niezadowolenie kibiców i utyskiwanie części z nich mimo wywalczonego awansu, wynika ze stylu, w jakim do tego doszło. Gdyby Lech mistrzowską ścieżką kroczył pewnym krokiem, bez potknięć i niespodziewanych wywrotek - jak dogrywka z Vikingurem, odbiór tego awansu byłby inny. Kolejorz nie udowodnił jednak, że jest znacząco lepszy od półamatorów z Islandii czy osieroconych przez bogatego właściciela i głównego sponsora mistrzów Luksemburga. A tego wymagałaby przyzwoitość.

Chodzi też o rokowania. Wybieganie myślami w przyszłość jest naturalne - co z taką grą uda się osiągnąć z lepszymi rywalami, jak przy takiej kadrze uda się pogodzić grę na trzech frontach, czy z tym trenerem zespół zdoła się rozwinąć i czy Lech nie pójdzie drogą wydeptaną przez Legię Warszawa w poprzednim sezonie, gdy europejską przygodę okupiła gigantycznym kryzysem w lidze. To pytania i wątpliwości uzasadnione.

Raków był najlepszym polskim klubem eliminacji. Do trzech razy sztuka

Lech Poznań może naprawić błędy sprzed paru tygodni

Przed Lechem otwiera się jednak szansa - za sam awans otrzyma blisko 3 mln euro, a za każde zwycięstwo w grupie kolejne 500 tys. euro i 166 tys. euro za remis. To pieniądze, którymi można naprawić błędy popełnione przed paroma tygodniami, gdy szefom Lecha zabrakło zdecydowania przy przeprowadzaniu transferów i znów zwyciężył u nich minimalizm. Zespół potrzebuje wzmocnień. Jakościowo - bez Jakuba Kamińskiego, Dawida Kownackiego, Tomasza Kędziory, Pedro Tiby czy Daniego Ramireza - jest znacznie słabszy niż w poprzednim sezonie. Zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie odgrywali poboczne role, teraz wyszli na pierwszy plan. Również dlatego, że kilku kolejnych piłkarzy zmaga się z kontuzjami. A meczów tylko przybędzie. Intensywność tylko wzrośnie. Do końca okienka transferowego został tydzień. To czas, by działać.

Udało się. Lech zagra w fazie grupowej LKE. Nie obyło się bez problemów

Gdy przy Bułgarskiej pyta się o van den Broma i jego metody - zupełnie inne od treningowych metod Skorży, przez co Lech niepostrzeżenie przeszedł rewolucję - nie słychać optymizmu. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że czas będzie sprzyjał mistrzom Polski, a Holender zacznie stopniowo porządkować przejęty w pośpiechu zespół. Mijają jednak kolejne tygodnie, a efektów jego pracy nie widać. Słyszymy, że jest przedstawicielem starej holenderskiej szkoły. Proponuje sporo treningowych gierek, ale mało taktycznych schematów. Metody, które działały w przypadku lepszych technicznie i przyzwyczajonych do takiego sposobu trenowania piłkarzy z Beneluksu, nie sprawdzają się w Polsce. Być może pomysł van den Broma w końcu zaskoczy, ale na razie niewiele na to wskazuje. Nie bez powodu Lech sprawia w meczach wrażanie tak zagubionego i niezbyt zorientowanego, w jaki sposób ma zagrozić nawet słabszym przeciwnikom. Skazani na własną kreatywność piłkarze znacznie częściej niż w poprzednim sezonie popełniają proste indywidualne błędy.

Jeśli jednak w biurach Lecha Poznań sukces nie przysłoni licznych mankamentów, a prezesi zechcą naprawić własne błędy sprzed kilku tygodni, ten sezon może być jeszcze wspominany ciepło. To tylko tyle. I aż tyle.