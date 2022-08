Suva Reka nie zaśnie, a cały kraj świętuje. Faza grupowa LKE dla absolutnego debiutanta

Czwartkowy wieczór przyniósł wiele emocji związanych z walką o fazę grupową rozgrywek Ligi Konferencji Europy. W ostatniej rundzie eliminacji walczyły między innymi Raków Częstochowa i Lech Poznań. Szansę na zapisanie się w historii europejskich pucharów miał zespół z Kosowa, FC Ballkani. To klub z 18-tysięcznej miejscowości Suva Reka.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

FC Ballkani z historycznym awansem do fazy grupowej LKE. Przy pierwszym udziale w europejskich rozgrywkach

O awans do fazy grupowej zespół z Kosowa rywalizował z macedońskim KF Shkupi. W pierwszym spotkaniu zwycięstwo 2:1 odnieśli zawodnicy Ballkani. Drugie spotkanie zostało rozegrane w Kosowie, co mogło być dla nich dodatkowym atutem. Spotkanie rozpoczęło się w katastrofalny sposób dla Macedończyków. Już od 2. minuty musieli oni grać w dziesiątkę po czerwonej kartce i wykluczeniu Xhelil Abdulla.

Gospodarze w pierwszej połowie nie potrafili wykorzystać osłabienia rywali. Także po powrocie na boisko piłkarze obu drużyn nie zdołali wypracować skutecznej akcji. Dokonali tego wreszcie w 69. minucie zawodnicy z Kosowa. Meriton Korenica wykorzystał podanie Albiona Rrahmaniego i dał prowadzenie swojej drużynie. Trafienie to przesądziło losy zwycięstwa w tym meczu.

Udało się. Lech zagra w fazie grupowej LKE. Nie obyło się bez problemów

Czwartkowe zwycięstwo dało drużynie awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy i największy sukces w historii. Po wywalczeniu mistrzostwa Kosowa w poprzednim sezonie zespół po raz pierwszy awansował do europejskich rozgrywek. W kwalifikacjach Ligi Mistrzów Ballkani odpadło już w I rundzie, ale porażkę tą udało się odbić z nawiązką w LKE.

Jest to także historyczny wynik drużyny z Kosowa. Piłkarze z tego kraju już kilkukrotnie próbowali swoich sił w europejskich pucharach. W kwalifikacjach Ligi Mistrzów odpadały one w pierwszych rundach. Inaczej było w walce o Ligę Europy, a najbliżej sukcesu było w zeszłym sezonie KF Drita. Zespół dotarł do 3. rundy kwalifikacji, w której przegrał 0:2 z Legią Warszawa. Sukcesu Ballkanii pogratulował inny zespół z Kosowa, FC Pristinha.

Dramat Rakowa. Eksperci podzieleni . "Przegrywy", ale i "wielkie gratulacje"