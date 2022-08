Zachwycony Neuer już czeka na spotkanie z Lewandowskim. "To jest piękne"

W czwartek 25 sierpnia odbyło się losowanie fazy grupowej rozgrywek Ligi Mistrzów. FB Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie trafiła do grupy C. Już na początku rozgrywek dojdzie do hitowego starcia, bowiem jednym z grupowych rywali Katalończyków będzie Bayern Monachium. Stawkę uzupełniają Inter Mediolan oraz Viktoria Pilzno.

Polak niedawno powiedział wprost, że nie chciałby zbyt szybko stanąć naprzeciwko swojego byłego klubu. - Jest za wcześnie na to i byłoby to dla mnie dziwne uczucie - stwierdził w rozmowie ze "Sport Bildem". Na nieszczęście Lewandowskiego już niedługo ponownie zawita on w Monachium, a spotkanie obu drużyn z pewnością będzie jednym z hitów fazy grupowej.

Radości z wylosowania Barcelony nie kryje z kolei bramkarz Bawarczyków, Manuel Neuer. Niemiec na oficjalnej stronie klubu skomentował wynik losowania. - Mecze z Barceloną i Interem będą hitami fazy grupowej. Dwa super kluby, dwa super stadiony. Podoba mi się ta grupa. Piękne jest też to, że tak szybko znów zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Nasz cel jest jasny: awans do fazy pucharowej. Przy tym nie wolno nam zlekceważyć drużyny z Pilzna - stwierdził zawodnik.

Także inny były klubowy kolega reprezentanta Polski nie może się doczekać spotkania w Lidze Mistrzów. Mowa o pomocniku Thomasie Muellerze. - Co za wspaniałe losowanie dla wszystkich kibiców futbolu. Panie Lewangoalski, do zobaczenia w Monachium. Jedziemy, dajmy czadu w tym sezonie - powiedział w nagraniu umieszczonym na Instagramie.

Zawodnikom wtórował dyrektor sportowy Bayernu, Hasan Salihamidzić. - Tylko piłka nożna pisze takie historie. Zmierzyliśmy się z nimi w zeszłym sezonie. Barcelona dobrze się wzmocniła, ma topową drużynę, w tym Lewego. To będą dwa bardzo ekscytujące mecze. Nie możemy się doczekać - powiedział Bośniak w rozmowie z klubowymi mediami.

