Znakomite wieści ws. Bielika. Przełom. Michniewicz się ucieszy

Klubowa przyszłość Krystiana Bielika wyjaśniła się końcem lipca. Zawodnik Derby County został wypożyczony do występującego w Championship Birmingham City. Medialne spekulacje na ten temat pojawiały się od dłuższego czasu. Ruch ten jest bardzo korzystny dla zawodnika, bowiem pozwoli mu powalczyć o powołanie na mistrzostwa świata w Katarze.

Bielik wraca do formy. Walka o mistrzostwa świata w Katarze trwa

Bielik miał zaprezentować się w czerwcowych meczach Ligi Narodów w środku pola. Pomocnik doznał jednak kontuzji podczas gry wewnętrznej na jednym z treningów. Polski pomocnik złapał się wtedy za to samo kolano, które miał operowane rok temu. Od tego momentu zawodnik walczył o powrót do zdrowia. Jak wynika z najnowszych informacji, niedługo znowu zobaczymy go na boisku.

Dobre wieści przekazał klub Polaka, zawierający przytaczając słowa trenera Johna Eustace na temat zdrowia pomocnika. - Krystian ma za sobą cały tydzień treningów. Krystian w dobrej formie to z pewnością jeden z najlepszych zawodników w Championship - powiedział cytowany trener.

Powrót Bielika do ligowych rozgrywek jest bardzo ważną informacją w kontekście walki o udział w mistrzostwach świata. Czesław Michniewicz jednoznacznie powiedział, że jeśli 24-latek marzy o wyjeździe na mundial, musi grać wyżej niż na trzecim poziomie rozgrywek w Anglii. A spadek z Championship zaliczył jego zespół Derby County. Teraz w barwach Birmingham pomocnik postara się po raz kolejny zyskać uznanie selekcjonera i utrzymać swoje miejsce w kadrze.

