Oficjalnie: Kacper Kozłowski w nowym klubie. "Najwyższy poziom"

Kacper Kozłowski ponownie zmienia klub. Wychowanek Pogoni Szczecin w dalszym ciągu nie ma szans na regularną grę w pierwszej drużynie Brighton & Hove Albion, dlatego też klub z Premier League zdecydował się posłać go na kolejne wypożyczenie. Wiosną Kozłowski występował w belgijskim zespole Royale Union Saint-Gilloise. Teraz przeniesie się natomiast do Vitesse Arnhem.

Vitesse Arnhem powitało Kacpra Kozłowskiego. "Nie mogę się doczekać noszenia koszulki Vitesse"

18-latek w Eredivisie zostanie do 30 czerwca 2023 roku. Holendrzy są bardzo dumni z tego, że Kozłowski dołączy do ich zespołu. Świadczy o tym komunikat, który pojawił się na oficjalnej stronie Vitesse. Podkreślono jego talent i osiągnięcia, m.in. to, że jest najmłodszym debiutantem w historii polskiej reprezentacji, a także mistrzostw Europy.

- Kacper to talent wyróżniający się w swojej kategorii wiekowej, zwłaszcza w Polsce. Jest pomocnikiem, z którego można korzystać elastycznie. Ze swoimi umiejętnościami sprawdza się jako ofensywny pomocnik, ale także jako gracz box-to-box, który może grać jako „ósemka" - powiedział dyrektor techniczny Vitesse Benjamin Schmedes. - Kacper jest wciąż stosunkowo młodym zawodnikiem, ale już pokazał, że może grać na najwyższym poziomie. Dlatego mamy do niego zaufanie - dodał.

Ekscytacji z dołączenia do uznanej holenderskiej drużyny nie kryje także sam piłkarz. - Nie mogę się doczekać noszenia koszulki Vitesse i zrobię to z dumą. Po kilku miłych rozmowach klub zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Mam nadzieję, że w tym sezonie będę mógł jak najlepiej pomóc zespołowi, a w międzyczasie się rozwijać. Mam wrażenie, że Eredivisie, w szczególności Vitesse, jest do tego odpowiednim miejscem - powiedział Kozłowski.

Okazję do debiutu pomocnik będzie miał już w najbliższą sobotę. Wówczas Vitesse podejmie na własnym boisku drużynę Waalwijk. Póki co nowy klub Kozłowskiego radzi sobie w lidze fatalnie. Przegrał wszystkie trzy dotychczasowe mecze nowego sezonu i stracił w nich aż 12 goli, strzelając tylko trzy.

