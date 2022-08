Aktorka porno skomentowała zdjęcie Jamesa Rodrigueza i ruszyła lawina

James Rodriguez w ostatnim czasie zaliczył duży regres poziomu sportowego. Jeszcze kilka lat temu kolumbijski pomocnik występował w takich zespołach, jak Bayern Monachium, FC Porto czy Everton, a jego transfer z AS Monaco do Realu Madryt wynoszący 75 mln euro wciąż znajduje się na szóstym miejscu największych transakcji w historii "Królewskich". Obecnie Rodriguez występuje na poziomie pierwszej ligi katarskiej w zespole Al-Rayyan SC i zapewne czeka na potencjalny powrót do Europy.

James Roudrigez dostał wiadomość od 43-letniej aktorki porno

24 sierpnia reprezentant Kolumbii opublikował na swoim Instagramie zdjęcie, na którym siedzi na sofie w eleganckim garniturze. W opisie fotografii piłkarz zdecydował się na użycie słowa "zaufanie". W bardzo krótkim czasie zdjęcie uzyskało mnóstwo pozytywnych reakcji oraz komentarzy, również tych nieoczekiwanych. Post Jamesa Rodrigueza postanowiła skomentować 43-letnia modelka i aktorka filmów dla dorosłych, Kendra Lust. W komentarzu nie było żadnej treści, wystarczył jedynie emotikon uniesionych dłoni, aby wpis zyskał prawie tysiąc polubień, a fani zaczęli plotkować o relacji piłkarza z aktorką.

Fani zaczęli podejrzewać Jamesa o romans

Internauci szybko zaczęli podejrzewać, że 31-letni James Rodriguez może mieć romans z 43-letnią aktorką porno. Gazeta "El Diario NY" ujawniła jednak, że Kendra Lust i James znają się od dawna i już wcześniej wymieniali ze sobą wiadomości. Spekuluje się, że być może był to główny powód rozstania się piłkarza z żoną (Danielą Ospiną) w 2020 roku.