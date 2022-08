Chytry plan prezesa Realu Madryt. Wyklucza zawodnika, by ten chciał opuścić klub

Real Madryt ma za sobą udaną inaugurację sezonu La Liga. Na otwarcie zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego pokonał na wyjeździe 2:1 Almerię. W meczu 2. kolejki Real odniósł już bardziej przekonujące zwycięstwo, wygrywając 4:1 z Celtą Vigo. To daje im drugą lokatę w tabeli z dorobkiem sześciu punktów.

W dotychczasowych spotkaniach zbyt dużo możliwości gry w barwach Realu nie miał Marco Asensio. Napastnik pojawił się jedynie w meczu z Celtą, ale jego występ był krótkim i mało znaczącym epizodem. Zawodnik na boisku pojawił się w 83. minucie, zastępując Eduardo Camavingę. Jak się okazuje, jest to zamierzony cel włodarzy klubu.

Według hiszpańskich dziennikarzy zawodnika z gry wykluczył prezes Florentino Perez. Działacz w opinii mediów lubi ingerować w ustawianie składów na spotkania, a sytuacja z Asensio jest na to dowodem. Ancelotti nie daje więc szansy na grę napastnikowi, co ma spowodować, że zdecyduje się on na odejście z klubu. Hiszpan ma ważny kontrakt do 30 czerwca przyszłego roku i wtedy klub musiałby oddać go za darmo. Teraz Perez liczy, że za sprzedaż zawodnika klub mógłby dostać 30-40 milionów euro, czyli tyle ile wynosi aktualna wartość rynkowa piłkarza.

Asensio jest zawodnikiem Realu od 2015 roku. Pierwszy sezon rozegrał na wypożyczeniu do Espanyolu, a później powrócił do Madrytu. W poprzednich rozgrywkach napastnik zaprezentował się w 31. spotkaniach ligowych, w których strzelił 10 bramek. Miał też swój udział w zwycięstwie w Lidze Mistrzów. W najważniejszych europejskich rozgrywkach rozegrał osiem spotkań i zaliczył jedno trafienie.