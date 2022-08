Pił, ćpał i biegał nago po samolocie. Chciał być pierwszym, który pokona ALS, ale przegrał

Juan Carlos Unzue - to z jego inicjatywy został zorganizowany mecz charytatywny pomiędzy FC Barceloną a Manchesterem City, którego celem jest zebranie pieniędzy na rozwój badań nad stwardnieniem zanikowym bocznym. Unzue dowiedział się o chorobie w czerwcu 2020 roku. - Dziś nie ma jeszcze lekarstwa na tę chorobę. Można ją tylko spowalniać. Moja kariera trenerska już się skończyła. Teraz dołączam do drużyny skromnej, ale bardzo zdeterminowanej: drużyny chorych na stwardnienie zanikowe boczne. Jest nas teraz cztery tysiące, ale na rynku transferowym ciągle jest ruch - mówił były asystent Luisa Enrique na oficjalnej konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejszy piłkarz Barcelony. "Największy talent La Masii od czasu Messiego" [Sport.pl LIVE]

Stwardnienie zanikowe boczne (ASL) to choroba o podłożu neurologicznym, prowadząca do całkowitego paraliżu ciała. Jednocześnie umysł chorej osoby funkcjonuje normalnie. Jak do tej pory nie znaleziono lekarstwa, niektóre specyfiki mogą jedynie spowalniać postęp tej choroby.

Chciał jako pierwszy wygrać z ALS-em. Zorganizował swoją "ostatnią noc" dla fanów"

Fernando Ricksen był jednym z wielu piłkarzy, który zmagał się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Były reprezentant Holandii poznał diagnozę w 2013 roku, a lekarze dawali mu maksymalnie 1,5 roku życia. Ricksen przeżył łącznie sześć lat i zdążył się pożegnać z fanami, organizując "ostatnią noc" w hotelu w Glasgow. - Jest to dla mnie bardzo trudne, ale to będzie moja ostatnia noc. Przyjdź i spraw, by była niezapomniana - przekazał Holender. Na spotkaniu pojawiło się około 200 osób, z którymi Ricksen porozumiewał się poprzez generator mowy.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Będę pierwszą osobą, która wyzdrowieje z ALS - mówił były piłkarz tuż po usłyszeniu diagnozy. Fernando Ricksen przebywał przez większość czasu w hospicjum św. Andrzeja w Airdrie. Fernando Ricksen zmarł 18 września 2019 roku zostawiając żonę Veronikę i siedmioletnią wówczas córkę. Wdowa przyznała, że w tym ciężkim czasie pomógł im tylko jeden rosyjski piłkarz, który wysłał rodzinie pół miliona rubli (wtedy około 25 tys. złotych), dzięki którym Veronika Ricksen mogła kupić elektroniczny wózek.

Fernando Ricksen był określany przez byłych kolegów "waleczną duszą", ponieważ nie odstawiał nogi na boisku i był uznawany za wielkiego twardziela. W swojej biografii Ricksen przyznał, że był uzależniony od alkoholu, narkotyków i kobiet. Poza tym Holender znajdował się w centrum wielu skandali - choćby jeździł samochodem pod wpływem alkoholu, pobił się z kapitanem Zenita Sankt Petersburg w trakcie gry w Rosji czy biegał nago po samolocie.

Fernando Ricksen nie był jedyny. Walki z ALS-em nie wygrał też Krzysztof Nowak

Fernando Ricksen nie był jedynym piłkarzem, który cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne i zmarł. Z tą chorobą przegrał Słowak Marian Cisovsky czy Krzysztof Nowak, który na przełomie XX i XXI wieku grał w Wolfsburgu. "Nowak podbijał Bundesligę z VfL Wolfsburg, w końcu zgłosił się po niego Bayern. Na piłkarski szczyt wspiąć się nie było mu jednak dane. Przez ALS najpierw nie pozwolił wiązać butów, potem skazał na inwalidzki wózek, a na końcu zabrał mowę i wstrzymał oddech" - tak Nowaka na łamach Sport.pl opisywał Kacper Sosnowski.

Charytatywny mecz pomiędzy FC Barceloną a Manchesterem City odbędzie się w środę 24 sierpnia o godzinie 21:30. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Eleven Sports 1.