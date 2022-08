Liga Mistrzów w Warszawie. Szachtar mówi, ile sprzedał biletów. Cena zrobiła swoje

Wiadomo było, że z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę kluby z tego kraju nie będą mogły rozgrywać u siebie meczów w europejskich pucharach. Pomocną dłoń wyciągnęła Legia, która w tym sezonie nie gra w Europie.

"Zgodnie z umową osoby posiadające karnet na sezon 2022/2023, na mecze Legii będą mogły skorzystać z prawa pierwszeństwa w zakupie biletów i obejrzenia na żywo meczów Ligi Mistrzów. Dodatkowo, poza przychodami dla klubu z tytułu wynajmu stadionu, 5 proc. wpływów ze sprzedaży biletów będzie przekazana na rzecz Fundacji Legii, która od początku konfliktu, zaangażowana jest w strukturalną pomoc dla poszkodowanych wojną" - w połowie lipca zakomunikowała Legia.

Sprzedaż biletów została podzielona na dwa etapy. Pierwszy trwał od 16 do 21 sierpnia i był on przeznaczony dla posiadaczy karnetów na mecze Szachtara oraz Legii Warszawa. Pakiety były dostępne w specjalnej cenie (rabat -10%). Każdy kibic mógł kupić maksymalnie dwa pakiety.

Drugi etap potrwa od 22 do 25 sierpnia. I jest to otwarta sprzedaż dla wszystkich chętnych. Daty rozpoczęcia kolejnych etapów zostaną ujawnione po losowaniu rundy grupowej Ligi Mistrzów, które odbędzie się 25 sierpnia. Ceny biletów są naprawdę przystępne, w porównaniu do tych cen z meczów Legii w europejskich pucharach. Ale trzeba się spieszyć. W środę Szachtar poinformował, że sprzedał już ponad 16 tysięcy pakietów, a więc ponad 50 procent pojemności stadionu!

Szachtar przyzwyczajony do gry poza domem

Dla Szachtara mecze poza własnym stadionem nie są nowością. Klub, którego domem do 2014 roku była nowoczesna Donbass Arena, od kilku lat gra na wyjeździe. Problemy zaczęły się po rosyjskiej agresji na Donbas osiem lat temu.

Szachtar swoje mecze rozgrywał już we Lwowie, Charkowie oraz Kijowie, gdzie rozgrywał ostatnią edycję Ligi Mistrzów. Wtedy rywalami klubu były Real Madryt, Inter Mediolan oraz Sheriff Tyraspol.

Liga Mistrzów wróci na stadion miejski w Warszawie po sześciu latach. W sezonie 2016/17 Legia grała w fazie grupowej tych rozgrywek, a jej rywalami były Real, Borussia Dortmund oraz Sporting CP.