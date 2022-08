Lech jednak nie rezygnuje z Kądziora. Kolejna oferta już poważniejsza

Temat transferu Damian Kądziora do Lecha Poznań powrócił wraz z początkiem czerwca. Odbyły się wtedy pierwsze rozmowy, a sam zawodnik był zainteresowany przejściem do drużyny mistrzów Polski i grą w pucharach. Piasta Gliwice nie zadowalały jednak kolejne oferty Lecha i wydawało się, że sprawa jest już zamknięta.

Kądzior jednak w Lechu? Jest kolejna oferta, czas na ruch Piasta

Lech chciał pozyskać pomocnika już w zeszłym roku, ale przeciwny temu był ówczesny trener Maciej Skorża. Choć i tym razem starania klubu mogły okazać się nieskuteczne, nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Jak informowaliśmy rano, Kądzior w magazynie "Gol" na antenie TVP Sport powiedział, że transfer ten nadal jest możliwy, a wszystko ma się wyjaśnić w następnych dniach. - Jeśli chodzi o te tematy czy ja pójdę do Lecha, czy nie, to mam nadzieję, że w ciągu tych kilku dni do meczu z Lechem, już będzie oficjalnie powiedziane, jak to ma wszystko wyglądać. Tyle na ten temat mogę powiedzieć - stwierdził piłkarz. Czasu pozostało niewiele, bowiem spotkanie obu drużyn w ramach 7. kolejki rozgrywek odbędzie się w niedzielę 28 sierpnia.

Według portalu Meczyki.pl Lech miał złożyć kolejną ofertę za piłkarza Piasta. Tym razem w grę wchodzi 600 tysięcy euro. To może przekonać włodarzy gliwickiego klubu do sprzedaży zawodnika. Sam Kądziora w rozmowie z meczyki.pl stwierdził, że taka kwota powinna być wystarczająca. - Ostatnia oferta Lecha była na 500 tysięcy euro. Dla Piasta było to ciut za mało. Jakby dołożyli 100 tysięcy, to mogłoby do tego tematu dojść, Piast mógłby zaakceptować kwotę 600 tysięcy euro. Ale to trwało za długo, Lech zaczynał negocjacje od zbyt niskich stawek - powiedział pomocnik.

Wszystko wskazuje na to, że przyszłość Kądziora rozstrzygnie się w ciągu kilku najbliższych dni. Rozwój sytuacji zależy teraz od Piasta, którego od decyzji o sprzedaży zawodnika może odwieść brak zastępstwa dla pomocnika.