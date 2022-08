Strzelec gola dla Man United nagle zobaczył Piszczka. "Hej!" i wręczył mu prezent [WIDEO]

Manchester United w poniedziałek zmierzył się z Liverpoolem w hicie Premier League. Na Old Trafford piłkarze Erika Ten Haga przerwali fatalną serię i odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie. Po bramkach Jadona Sancho i Marcusa Rashforda wygrali 2:1. Honorowe trafienie dla przyjezdnych zanotował w końcówce meczu Mohamed Salah.

Łukasz Piszczek skradł show na Old Trafford. Jadon Sancho podarował mu meczową koszulkę

Polscy kibice mogli śledzić to spotkanie dzięki transmisji na platformie streamingowej Viaplay. Na Old Trafford pojawiła się polska ekipa tego nadawcy. W jej składzie znalazł się Łukasz Piszczek, który pełni rolę eksperta. Jeszcze przed meczem został on bohaterem zabawnej sytuacji, gdy spotkał Juergena Kloppa, a więc dobrego znajomego z czasów gry w Borussii Dortmund (więcej TUTAJ).

Jak się okazało, nie był to jedyny stary znajomy z Niemiec, na którego tego dnia wpadł Piszczek. 37-latek ma przyjaciół także w Manchesterze United. W stadionowych tunelach spotkał Jadona Sancho. Anglik niezwykle się ucieszył na widok swojego kolegi z BVB.

"Hej!" - krzyknął głośno Sancho i podszedł, by wyściskać Piszczka. "Jak się masz?" - spytał następnie Polaka. Panowie ucięli sobie bardzo krótką pogawędkę, gdyż piłkarz śpieszył się prawdopodobnie do wyjścia na boisko. Dało się jednak dostrzec, że chciałby kontynuować rozmowę i tak się stało. Z kolejnego tweeta Viaplay dowiedzieliśmy się bowiem, że Łukasz Piszczek otrzymał koszulkę meczową Jadona Sancho. "Przyszedł" - napisano obok zdjęcia uśmiechniętego eksperta z trykotem United.

Piszczek i Sancho mieli okazję grać razem w Borussii Dortmund przez cztery lata, między 2017 i 2021 rokiem. Wspólnie cieszyli się ze zdobycia Pucharu i Superpucharu Niemiec.

