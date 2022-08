Klopp szybko ruszył do Piszczka na Old Trafford. "Jeszcze nas wyśmiał"

Manchester United w poniedziałek na własnym stadionie podejmuje Liverpool w ramach meczu trzeciej kolejki nowego sezonu Premier League. Spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie, bo United znajduje się od kilku miesięcy w ogromnym kryzysie i aktualnie zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo

Juergen Klopp podszedł do Piszczka. "Jesteś mokry?!"

Przed hitowym starciem doszło do zabawnej sytuacji. Na Old Trafford pojawiła się bowiem polska ekipa platformy streamingowej Viaplay. Ekspertem internetowego nadawcy jest Łukasz Piszczek. Były reprezentant Polski dzielił się swoimi przemyśleniami z Michałem Zachodnym, ale nagle uruchomione zostały zraszacze murawy i obaj zostali oblani wodą.

Lewandowski zadziwił Hiszpanów. Stadion aż jęknął z zachwytu. "Poezja" [Sport.pl LIVE]

Sytuację zauważył Juergenn Klopp, który prowadził Borussię Dortmund, gdy grał dla niej Piszczek. Obecny szkoleniowiec Liverpoolu podszedł do polskiego obrońcy, aby się przywitać. "Jesteś mokry?!" - zapytał wyraźnie rozbawiony Niemiec, a po chwili przyjaźnie uściskał 37-latka.

"Uroki pracy reporterskiej w trakcie podlewania murawy... Złapani w trakcie dyskusji o Ten Hagu, United. Aż wpadł Herr Klopp i jeszcze nas wyśmiał" - skomentował zajście na Twitterze Zachodny, dziennikarz Viaplay.

Klopp stanął na moment obok Piszczka i uciął sobie z nim pogawędkę. Na koniec jeszcze raz go uścisnął, chociaż początkowo przeszkodziła mu w tym czapka z daszkiem, którą delikatnie uderzył w Polaka.

Juergen Klopp prowadził Borussię Dortmund w latach 2008-2015. Łukasz Piszczek był jednym z podstawowych piłkarzy, na których stawiał niemiecki szkoleniowiec. Po odejściu z Dortmundu Klopp trafił do Liverpoolu, z którym zdobył mistrzostwo Anglii (2019/2020), Puchar Anglii (2021/22) oraz doprowadził klub do triumfu w Lidze Mistrzów 2018/2019. Do sukcesów należy zaliczyć także Superpuchar Europy UEFA 2019 oraz klubowe mistrzostwo świata w tym samym roku.