GKS Tychy gromi. Wisła Kraków wciąż liderem. Tak wygląda tabela I ligi

Drużyny z zaplecza ekstraklasy mają już za sobą siedem meczów w nowym sezonie. Siódma kolejka rozpoczęła się w piątek 19 sierpnia meczami Chojniczanka Chojnice - Górnik Łęczna i ŁKS Łódź - Ruch Chorzów, a zakończyła w poniedziałek spotkaniem Sandecja - GKS Tychy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gwiazdy tu jeszcze przyjdą i to dobre". Kulisy meczu Wieczystej Kraków

GKS Tychy rozbił Sandecję. Wisła liderem na zapleczu ekstraklasy

Spotkanie GKS-u z Sandecją musiało podobać się tym kibicom piłki, którzy uwielbiają spotkania z dużą liczbą bramek strzelanych przez jedną z drużyn. Trochę mniej gospodarzom. Ekipa z Tych na terenie rywala zmiadżyła przeciwników pokonując ich aż 5:0. Na pierwszego gola trzeba było co prawda poczekać do doliczonego czasu gry pierwszej połowy, kiedy strzelił Mateusz Czyżycki, ale po zmianie stron GKS był już nie do zatrzymania.

Lewandowski zadziwił Hiszpanów. Stadion aż jęknął z zachwytu. "Poezja" [Sport.pl LIVE]

W 50. minucie do siatki gospodarzy trafił Antonio Domínguez. W 63. minucie arbiter podyktował rzut karny i wykorzystał go Krzysztof Wołkowicz. Pięć minut później GKS prowadził już 4:0, bo na swoje konto bramkę zapisał Kamil Szymura. Kiedy wydawało się, że goście zatrzymali się ze strzelaniem goli, to w 90. minucie sędzia znów pokazał na wapno. Do rzutu karnego podszedł Nemanja Nedić i on ustalił wynik spotkania na 5:0.

Po poniedziałkowym triumfie GKS Tychy przesunął się na 10. miejsce w ligowej tabeli. Na czele jest Wisła Kraków, która dotąd przegrała tylko jedno spotkanie. Drużyna Jerzego Brzęczka pokonała w sobotę Skrę Częstochowa 3:0 po golach Luisa Fernandeza, Mateusza Młyńskiego oraz samobójczym Szymona Szymańskiego. W następnej kolejce liderzy zaplecza ekstraklasy zmierzą się z Chrobrym Głogów, który w niedzielę odniósł dopiero drugie zwycięstwo w tym sezonie, pokonując na wyjeździe Zagłębie Sosnowiec 2:1.

Jednym z hitów siódmej kolejki było starcie ŁKS-u z Ruchem Chorzów na oddanym w tym roku po przebudowie stadionie w Łodzi. Górą byli gospodarze, dla których strzelali Pirulo oraz Mieszko Lorenc. Chorzowianie po porażce spadli na piąte miejsce w tabeli, a łodzianie są teraz wiceliderami i tracą do Wisły Kraków 1 punkt.

Wyniki meczów siódmej kolejki I ligi:

Chojniczanka Chojnice - Górnik Łęczna 2:1 (Mikołajczak 30', Cegiełka 89' - Grzeszczyk 44'),

ŁKS Łódź - Ruch Chorzów 2:0 (Pirulo 35', Lorenc 48'),

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Puszcza Niepołomice 0:1 (Sołowiej 82' [k]),

Wisła Kraków - Skra Częstochowa 3:0 (Fernandez 37', Młyński 47', Szymański 90' [s]),

Bruk-Bet Termalica - Stal Rzeszów 2:1 (Biedrzycki 19', Mesanovic 59' - Marczuk 21'),

Arka Gdynia - Odra Opole 1:2 (Adamczyk 70' - Kamiński 65', Klec 90'),

Zagłębie Sosnowiec - Chrobry Głogów 1:2 (Sobczak 33' - Bochnak 66', 70')

Apklan Resovia Rzeszów - GKS Katowice 0:1 (Szwedzik 9'),

Sandecja Nowy Sącz - GKS Tychy 0:5 (Czyżycki 45', Dominguez 51', Wołkowicz 64' [k], Szymura 69', Nedić 90' [k]).

Tabela 1. Ligi: