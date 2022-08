Gwiazda polskiej ligi trafiła do Lokomotiwu Moskwa. Kontrowersyjny transfer

Górnik Łęczna zakończył minione rozgrywki w Ekstralidze kobiet na drugim miejscu. Piłkarki z Lubelszczyzny musiały uznać wyższość UKS-u SMS-u Łódź. Królowymi strzelczyń zostały Macleans Chinonyerem oraz Dominika Kopińska. Obie zdobyły po 20 bramek. Ta pierwsza zdecydowała się na zmianę barw i przejście do ligi rosyjskiej.

Macleans Chinonyerem przechodzi do Lokomotiwu Moskwa. "Ten sam Bóg i te same ambicje"

Po zakończeniu ekstraligowych rozgrywek Górnik Łęczna poinformował o rozstaniu z nigeryjską zawodniczką. 22-latka postanowiła spróbować swoich sił gdzie indziej, jednak od razu nie podano nazwy nowego pracodawcy najlepszej strzelczyni. Teraz okazało się, że Chinonyerem przeszła do ligi rosyjskiej. W obliczu trwającej wojny w Ukrainie, jej transfer do Lokomotiwu Moskwa wydaje się być co najmniej szokujący.

"Z radością informujemy, że napastnik reprezentacji Nigerii Macleans Chinonyerem podpisała kontrakt z mistrzem Rosji WFC Lokomotiwem Moskwa. Życzymy wszystkiego najlepszego i czekamy na wspaniałe sezony z WFC Lokomotiw Moskwa" - poinformowała na Twitterze agencja menadżerska - Pro Talent Agency.

Była piłkarka drużyny wicemistrzyń Polski opublikowała z kolei na Instagramie zdjęcie w koszulce Lokomotiwu. Nigeryjka zamieściła także krótki wpis. "Nowy klub, nowy kraj, nowa atmosfera. Jednak ten sam Bóg i te same ambicje. Nie mogę doczekać się przygody z tym wspaniałym klubem" - napisała.

Reprezentantka Nigerii, która występuje na pozycji napastnika, zdołała już zadebiutować w barwach mistrza Rosji. Chinonyerem pojawiła się na placu gry w spotkaniu z FK Rostow i spędziła na boisku 10 minut. Obecnie nowy klub 22-latki zajmuje trzecie miejsce w lidze rosyjskiej i traci do lidera 3 punkty. Warto dodać, że mimo wywalczonego w ubiegłym sezonie mistrzostwa Rosji, Lokomotiw nie zagra w Lidze Mistrzów. Jest to oczywiście skutek wykluczenia rosyjskich drużyn z międzynarodowych rozgrywek po wybuchu konfliktu zbrojnego.