"Drużyna wyzwolona bez Lewandowskiego". Legenda Bayernu nie ma wątpliwości

Bayern Monachium długo nie chciał pozwolić Robertowi Lewandowskiemu na odejście. Potrzebne było zastępstwo i wydawało się, że Bawarczycy mają problem z jego znalezieniem. Ostatecznie Polak przeszedł do FC Barcelony, a jego rolę w Monachium pełnić ma Sadio Mane.

"To, co Lewandowski zrobił dla nas, nigdy nie zostanie zapomniane"

Senegalczyk spisuje się świetnie, podobnie jak cały Bayern, który wspaniale rozpoczął sezon, strzelając już 15 goli w pierwszych trzech meczach Bundesligi. W Monachium nikt już tak naprawdę nie mówi o Robercie Lewandowskim. W miniony weekend świętowali miażdżące zwycięstwo 7:0 z VfL Bochum.

Giovane Elber, były piłkarz monachijskiego klubu, skomentował ostatnio brak Lewandowskiego w kontekście sukcesów Bayernu. Były napastnik uważa teraz klub za silniejszy niż z Polakiem. "Myślę, że drużyna czuje się wyzwolona bez Lewandowskiego. Oni grają teraz swój futbol. Każdy wie, co musi zrobić, aby odnieść większy sukces. I właśnie to widzieliśmy we wszystkich dotychczasowych meczach. FC Bayern stał się bardzo zmienny - podkreślił Elber w rozmowie z t-online.de.

Mimo wszystko Brazylijczyk pamięta, jak wiele kapitan reprezentacji Polski zrobił dla jego byłej drużyny. "To, co Lewandowski zrobił dla nas, nigdy nie zostanie zapomniane. Był absolutnym profesjonalistą, który zawsze dawał nam wszystko - do ostatniego dnia meczowego" - uznał. I podkreślił, że potrafi zrozumieć powody swojego transferu: "W jego wieku to normalne, że chce znów doświadczyć czegoś innego".

Niemieckie media podkreślają, że od czasu odejścia Lewandowskiego trener Julian Nagelsmann zrezygnował z klasycznego numeru 9 w swoim systemie. W każdym z trzech pierwszych ligowych meczów wystawiał skład z dwoma napastnikami i dwoma ofensywnymi pomocnikami. Zmienna gra pozycyjna w ataku jest szczególnie korzystna dla utalentowanego Jamala Musiała. 19-latek jest w znakomitej formie i strzelił już cztery gole w trzech pierwszych meczach sezonu.

Elber nie szczędził słów pochwały pod adresem Musiali: "To, co robi ten chłopak, jest niewiarygodne. Dla mnie najlepsze jest to, że jest tak bezkompromisowy. I właśnie w ten sposób zdobywa swoje bramki. Już teraz jest znakomitym strzelcem bramek i jeśli będzie tak dalej, to w końcu będzie najlepszym" - stwierdził były brazylijski napastnik.