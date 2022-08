Wieczysta Kraków wyhamowała w III lidze. Problemy Smudy [TABELA]

Wieczysta Kraków z pewnością inaczej wyobrażała sobie początek sezonu. Po awansie do III ligi wielu oczekiwało, że drużyna w której grają między innymi Sławomir Peszko, Radosław Majewski i Thibault Moulin nie będzie miała większych problemów z grą na tym szczeblu rozgrywek. Rzeczywistość okazała się jednak nieco inna.

Kiepski start Wieczystej. Tylko raz zespół zachował czyste konto

Choć po czterech kolejkach drużyna prowadzona przez Franciszka Smudę ma na koncie dwa zwycięstwa (2:0 z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski oraz 4:1 z Sokołem Sieniawa), to w pozostałych meczach nie radziła sobie już tak dobrze. W drugiej serii spotkań Wieczysta zremisowała 1:1 z Podlasiem Biała Podlaska, którą prowadzi najmłodszy szkoleniowiec w Polsce Artur Renkowski, a w minioną niedzielę przegrała z Orlętami Radzyń Podlaski 1:3. Była to pierwsza porażka krakowskiego klubu w tym sezonie.

W związku z nie najlepszymi wynikami sytuacja Wieczystej w tabeli już na początku sezonu zaczyna się nieco komplikować. Obecnie zajmuje piąte miejsce w IV grupie trzeciej ligi z siedmioma punktami na koncie. Tuż za nią znajdują się Podhale Nowy Targ i Sokół Sieniawa. Do liderujących rezerw Cracovii traci na ten moment trzy punkty. Należy jednak pamiętać, że tylko pierwsze miejsce awansuje do II ligi, a to jest głównym celem ekipy Franciszka Smudy w tym sezonie.

Tabela grupy IV trzeciej ligi po czterech kolejkach

Pozycja Drużyna Punkty Bilans Bramek

1. Cracovia II 10 12:4

2. Stal Stalowa Wola 9 9:4

3. Orlęta Radzyń Podlaski 9 10:6

4. Avia Świdnik 8 4:1

5. Wieczysta Kraków 7 8:5

Franciszka Smudę może niepokoić liczba straconych bramek. Po czterech meczach Wieczysta tylko raz zachowała czyste konto. Do tej pory straciła już pięć goli. Z pierwszych 10 drużyn tylko Orlęta Radzyń Podlaski, Sokół Sieniawa i Lublinianka Lublin częściej wyciągały piłkę z siatki.

W następnej kolejce Wieczysta podejmie na własnym stadionie Stal Stalową Wolę. Spotkanie zaplanowane jest na sobotę 27 sierpnia o godzinie 12:00.

