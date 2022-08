Legia myślała, że będzie lepszy od Lewandowskiego. A on wybucha śmiechem

Robert Lewandowski latem 2008 roku miał już na koncie tytuły króla strzelców II i III ligi. Walkę o 20-letniego napastnika zaczęły topowe kluby Ekstraklasy. Jak wiadomo, rywalizację tę wygrał Lech, ale Lewandowski mógł trafić do Legii Warszawa. Decyzją ówczesnego dyrektora sportowego, Mirosława Trzeciaka, stołeczny klub wolał postawić jednak na Mikela Arruabarrenę - snajpera z doświadczeniem w LaLiga.

"Możecie sprzedawać Lewandowskiego, mamy Arruabarrenę". Hiszpan po latach śmieje się z decyzji Legii

"Możecie sprzedawać Lewandowskiego, mamy Arruabarrenę" - powiedział wówczas Trzeciak, a słowa te przeszły już do historii polskiego futbolu. Arruabarrena okazał się bowiem zupełnie nietrafionym transferem. W Legii rozegrał ledwie kilka meczów i nie zdołał strzelić nawet gola. Już po pół roku spakował walizki i wrócił do ojczyzny. Lewandowski natomiast, jak wiadomo, w kolejnych latach stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata.

Dziś reprezentant Polski jest piłkarzem FC Barcelony i właśnie zdobył swoje pierwsze bramki w LaLiga (dwie przeciwko Realowi Sociedad). Przy okazji transferu Lewandowskiego do Hiszpanii, "Przegląd Sportowy" przeprowadził wywiad z piłkarzem, który w 2008 roku miał być od niego lepszy. Mikel Arruabarrena szczerze opowiedział, co myśli o tamtej decyzji dyrektora Legii.

- Śmieję się za każdym razem, gdy sobie o tym przypomnę. Po prostu się z tego śmieję. Taka jest prawda. To anegdota, która powoduje uśmiech na mojej twarzy - stwierdził szczerze Hiszpan.

Dlaczego zatem Legia wolała napastnika z kilkoma bramkami w LaLiga, a nie wschodzącą gwiazdę polskiej piłki? - Legia postawiła na mnie pewnie z tego względu, że byłem starszy i miałem więcej doświadczenia. Poza tym dobre referencje wystawił mi Inaki Astiz, z którym wcześniej grałem (w rezerwach Osasuny Pampeluna - red.). Patrząc wstecz, wiadomo, że decyzja Legii była zła. Klub mógł pozyskać piłkarza, który stał się później jednym z najlepszych napastników na świecie. Tyle że wtedy nikt nie przypuszczał, że Lewandowski aż tak się rozwinie. Teraz łatwo jest mówić, że popełniono błąd. Po fakcie każdy jest mądry - uważa 39-latek.

Arruabarrena wykazał się wielką klasą, mówiąc o Lewandowskim, a także pokorą, oceniając swój nieudany epizod w Legii Warszawa. Dziś nie ma wątpliwości, że w 2008 roku to młody Polak był lepszym piłkarzem.

- On po podpisaniu kontraktu z Lechem szybko odnalazł się w nowym środowisku i zaczął strzelać gole. A ja nie wiem nawet, czy rozegrałem cztery oficjalne mecze w Legii (we wszystkich rozgrywkach było ich 15 - red.). Dlatego nie mogę powiedzieć, że byłem lepszy od Lewandowskiego. Ostatecznie każdy z nas podążył swoją ścieżką. Nie mogłem się wtedy z nim równać, nie mówiąc już o kolejnych latach. Po prostu Legia postąpiła tak, a nie inaczej. Lewandowski szedł już tylko w górę, ja zaliczyłem słabe pół roku. Dla Legii to przykra historia, nikt nie ma co do tego wątpliwości. Zwłaszcza że dwa lata wcześniej sama z niego zrezygnowała - podsumował Arruabarrena.

