Xavi skierował specjalne słowa do Roberta Lewandowskiego

Na otwarcie sezonu LaLiga FC Barcelona zremisowała bezbramkowo z Rayo Vallecano. W niedzielnym meczu 2. kolejki rozgrywek Katalończycy zaprezentowali się znacznie lepiej i pokonali na wyjeździe Real Sociedad 4:1. Wynik już w 1. minucie otworzył Robert Lewandowski, który wykorzysta asystę Alejandro Balde i zaliczył pierwsze trafienie w lidze hiszpańskiej.

Po pierwszej połowie na tablicy widniał wynik 1:1, a już w 6. minucie bramkę na wyrównanie strzelił Alexander Isak. W drugiej części Barcelona nie pozostawiła już rywalom żadnych złudzeń. W 66. minucie trafienie na 2:1 zdobył Ousmane Dembele, a po chwili prowadzenie Katalończyków podwyższył Lewandowski. Wynik w 79. minucie ustawił Ansu Fati, dając drużynie pierwsze zwycięstwo w sezonie.

Xavi był bardzo zadowolony z postawy swoich zawodników w tym spotkaniu. - To zwycięstwo potwierdza, że jesteśmy na dobrej drodze. To, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, było ciosem, a wygrana tutaj nas wzmacnia - stwierdził.

I wyjaśnił, że Barcelona musiała podjąć ryzyko. - Zmiana ustawienia wynika z tego, że Real gra z dwoma napastnika i czterema pomocnikami. Musieliśmy podjąć więcej ryzyka z tyłu, dzięki czemu lepiej spisywaliśmy się z przodu. Czasami potrzebowaliśmy więcej cierpliwości, a czasem byliśmy zbyt porywczy. Tak się dzieje, gdy masz młody skład - powiedział Xavi i pochwalił m.in. Pedriego, Gaviego, Ferrana Torresa oraz Frenkiego de Jonga "nawet mimo straty piłki przy pierwszej bramce".

Hiszpan w szczególny sposób docenił Lewandowskiego. - Oprócz tego, co wszyscy widzą, wnosi wiele innych rzeczy. Ma zdolności przywódcze, mówi nam, co widzi, jest przykładem i spektakularnym piłkarzem. Naturalny lider, gracz na teraźniejszość i przyszłość - komplementował Xavi.

Po niedzielnym spotkaniu polski napastnik zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji strzelców La Liga. Szansa na powiększenie bramkowego dorobku pojawi się już w niedzielę 28 sierpnia. Barcelona w 3. kolejce podejmie na Camp Nou Valladolid. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:30.