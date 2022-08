Ousmane Dembele nie ma wątpliwości ws. Roberta Lewandowskiego

W niedzielnym spotkaniu 2. kolejki La Liga FC Barcelona mierzyła się na wyjeździe z Realem Sociedad. Katalończycy po bezbramkowym remisie z Rayo Vallecano celowali w pierwsze zwycięstwo w sezonie, a Robert Lewandowski w pierwsze trafienie w rozgrywkach. Oba cele udało się zrealizować. Polak strzelił dwie bramki, a drużyna Xaviego wygrała 4:1.

Lewandowski wynik spotkania otworzył już w 1. minucie, strzelając premierową bramkę w La Liga. Rywale szybko odpowiedzieli, a trafienie na wyrównanie zdobył Alexander Isak. Do końca pierwszej połowy wynik się nie zmienił, jednak po powrocie na boisko Barcelona pokazała swoją moc. W 66. minucie Katalończycy wrócili na prowadzenie po golu Ousmanego Dembele. Po dwóch minutach kolejne trafienie na koncie drużyny zapisał Lewandowski, który wykorzystał podanie Ansu Fatiego. Chwilę później sam Hiszpan pokonał Alexa Remiro, dając Barcelonie zwycięstwo 4:1.

W pomeczowej rozmowie z klubowymi mediami Dembele nie krył zadowolenia ze zwycięstwa. - Drużyna jest bardzo zadowolona. To bardzo trudny teren. Zwycięstwo na pewno dobrze zadziała na wiarę w zespole - powiedział strzelec drugiej bramki dla Barcelony. Francuz nawiązał również do występu Lewandowskiego i stwierdził, że dobrze mieć go w swojej drużynie. - Zawsze trudno się grało z Bayernem z nim w składzie. Zawsze strzelał gole. To wielki zawodnik. Lepiej, że jest w moim zespole! - skomentował Dembele.

Po dwóch kolejkach zawodnicy Xaviego zajmują w tabeli 5. miejsce z dorobkiem 4 punktów. W kolejnym spotkaniu Barcelona zmierzy się u siebie z Valladolidem. Mecz ten zaplanowano na niedzielę 28 sierpnia na godzinę 19:30.