Tłumaczymy, co oznaczają gwiazdki nad herbami klubów i reprezentacji. Cztery kluby w Polsce mają złote gwiazdki

To związek piłkarski każdego kraju decyduje o tym, jakie zasady dotyczące strojów obowiązują w danym kraju na poszczególnych poziomach rozgrywek. Tym samym gwiazdy pojawią się na strojach klubowych w polskiej Ekstraklasie, niemieckiej Bundeslidze czy włoskiej Serie A, ale nie spotkamy ich we francuskiej Ligue 1, angielskiej Premier League czy hiszpańskiej La Lidze - przynajmniej w teorii.

Co oznaczają gwiazdki nad herbem klubu?

Gwiazdki nad herbami klubowymi stosowane są w Portugalii (Primeira Liga), Grecji (Superleague Ellada), Holandii (Eredivisie), Szwecji (Allsvenskan) czy Norwegii (Eliteserien). Te kraje, oraz Włochy, stosują zasadę jednej gwiazdy na 10 wygranych mistrzostw kraju. Tak więc np. Ajax, który ma 33 tytuły czy SL Benfica, która ma 37 tytułów - na koszulkach umieszczają trzy gwiazdki, a Olympiakos - z ponad 40 zwycięstwami - ma jedną gwiazdkę więcej. Juventus - pierwszy klub piłkarski, który zdecydował się na dodanie tego symbolu na koszulki - ma trzy gwiazdki, które odpowiadają 36 tytułom mistrza Włoch. Malmo FF, 21-krotny mistrz szwedzkiej pierwszej ligi, ma na koszulkach dwie gwiazdki. Interowi i AC Milanowi brakuje natomiast jeszcze jednego zwycięstwa, by zamiast jednej mieć już dwie gwiazdki nad klubowym herbem. W Turcji kluby otrzymują gwiazdę za każde piąte mistrzostwo.

Jeszcze inny system obowiązuje w Niemczech. Zgodnie z wytycznymi DFL (Deutsche Fussball Liga), gwiazdy przyznawane są klubom, które odniosły w Bundeslidze następującą liczbę zwycięstw:

trzy tytuły - jedna gwiazdka,

pięć tytułów - dwie gwiazdki,

10 tytułów - trzy gwiazdki,

20 tytułów - cztery gwiazdki,

30 tytułów - pięć gwiazdek.

Jedynym niemieckim zespołem, który posiada pięć gwiazdek, jest Bayern Monachium. Gwiazdka pojawiła się na strojach tego klubu od sezonu 2021/2022. W sumie tylko pięć niemieckich klubów może się pochwalić gwiazdkami na koszulkach – poza Bayernem są to: Borussia Dortmund (3), Borussia Monchengladbach (3), Werder Brema (1), VfB Stuttgart (1) i Hamburger SV (1).

Dlaczego niektóre kluby mają gwiazdki, chociaż federacje nie uznają ich w przepisach?

Gwiazdki nad herbami nie pojawiają się m.in. w hiszpańskiej La Lidze, której federacja nie zgodziła się na umieszczanie dodatkowych symboli na trykotach. Podobnie jest także w Premier League. Czemu jednak niektóre kluby, takie jak Manchester City, Ipswich Town, Bury i Nottingham Forest mają lub miały gwiazdki?

Manchester City w 1997 roku umieścił na górze herbu trzy gwiazdki, jednak miały one znaczenie tylko dekoracyjne. Od 2016 roku koszulki tego klubu są już bez gwiazdek - a to za sprawą nowego, nieco zmienionego herbu. Notthingham Forest cały czas umieszcza dwie gwiazdki, które symbolizują zdobycie dwóch mistrzostw (1979, 1980) w Pucharze Europy Mistrzów krajowych (od sezonu 1992/1993 jako Liga Mistrzów UEFA). Bury dodaje dwie gwiazdki ze względu na dwukrotne zwycięstwo w Pucharze Anglii, a Ipswich ma trzy gwiazdki, które oznaczają zwycięstwa w pierwszej lidze angielskiej (1962), FA Cup (1978) i Pucharze UEFA (1981).

We Francji, która nie stosuje gwiazdek, symbol ten widoczny jest na strojach piłkarzy Olympique Marsylia. Oznacza ona jednak nie wygrane ligowe, a zwycięstwo w Lidze Mistrzów - jako pierwszy i póki co jedyny klub z Francji.

Warto wiedzieć, że zwycięstwa w mistrzostwach Europy nie są wyróżniane żadnymi gwiazdkami. Z kolei zwycięstwa w Lidze Mistrzów są oznaczane grafiką trofeum i liczbą zdobytych tytułów - symbole te znajdują się na rękawach.

Gwiazdki w Ekstraklasie - biała, srebrna i złota. Co oznaczają?

Od sezonu 2007/2008 w Ekstraklasie obowiązuje nowy regulamin dotyczący strojów meczowych. Zgodnie z zapisami, gwiazdka może być umieszczona na koszulkach jako symbol wywalczonych tytułów:

biała gwiazdka oznacza zdobycie od jednego do czterech mistrzostw Polski. Posiadają ja takie kluby, jak Widzew Łódź, Pogoń Lwów, Stal Mielec, Śląsk Wrocław, Zagłębie Lubin, Warta Poznań, ŁKS, Garbarnia Kraków czy Szombierki Bytom;

srebrna gwiazdka oznacza wygranie od pięciu do dziewięciu tytułów mistrza Polski. Prawo do jej umieszczenia mają Lech Poznań i Cracovia;

złota gwiazdka przyznawana jest zespołom, które mają 10 lub więcej tytułów mistrza Polski. Symbol ten na koszulkach posiadają Ruch Chorzów (14), Górnik Zabrze (14), Wisła Kraków (13) i Legia Warszawa (15).

Co oznaczają gwiazdki na koszulkach reprezentacji?

Zgodnie z przepisami FIFA, należące do organizacji związki piłkarskie mogą umieścić na koszulkach symbole, które mają wyróżniać liczbę wygranych mistrzostw świata. Chociaż forma znaku nie została określona, to przyjęło się, że symbolem tym jest złota gwiazda. Reprezentacje narodowe umieszczają gwiazdki z lewej strony stroju nad herbem związku piłkarskiego. I tak pięć gwiazdek na koszulkach posiadają piłkarze reprezentacji Brazylii, którzy jako jedyni zdobyli mistrzostwo świata pięciokrotnie (1958, 1962, 1970, 1994 i 2002).

Włosi mają cztery gwiazdki po wygranych w 1934, 1938, 1982 i 2006 roku. Tyle samo gwiazdek ma Urugwaj, chociaż rozgrywki te wygrywali dwukrotnie (1930, 1950) - reprezentacji doliczono jednak dwa zwycięstwa w igrzyskach olimpijskich (1924, 1928), gdy MŚ jeszcze nie były organizowane (do 1930 roku). Urugwaj wystąpił do FIFA z wnioskiem o dopisanie dwóch gwiazdek w 2018 roku, ponieważ od 1920 do 1930 roku to FIFA zajmowała się organizacją piłkarskich rozgrywek podczas igrzysk olimpijskich. FIFA zgodziła się na tę propozycję.

Gwiazdki na strojach reprezentacji kobiet powinny odnosić się do zdobytych przez nich tytułów. W mistrzostwach świata w piłce nożnej kobiet triumfowały reprezentantki USA (4), Niemiec (2), Norwegii (1) i Japonii (1). Tak więc na strojach reprezentacji kobiet z USA wyhaftowane będą cztery gwiazdki, a na strojach mężczyzn - ani jedna.

Inaczej jest w przypadku reprezentantek z Brazylii, które mają na koszulkach pięć gwiazdek, chociaż nigdy nie wygrały mistrzostw świata. Federacja zdecydowała, że będą one nosiły takie same symbole, jak reprezentacja mężczyzn, która zdobyła te tytuły.