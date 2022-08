Klimala przerwał długą serię meczów bez gola. Ale ta bramka nie przekona Michniewicza [WIDEO]

W nocy z sobotę na niedzielę polskiego czasu New York Red Bulls podejmowało na własnym terenie drużynę z Cincinnati podczas meczu Major League Soccer. Spotkanie zakończyło się remisem, a jedynego gola dla gospodarzy strzelił Patryk Klimala.

Klimala przerwał serię meczów bez gola

Strzelanie w meczu rozpoczęli jednak goście, którzy już w 13. minucie wyszli do prowadzenie. Także i w tym przypadku można powiedzieć o polskim akcencie, bo autorem gola był Matt Miazga. To były młodzieżowy reprezentant naszego kraju.

Radość przyjezdnych nie trwała jednak zbyt długo, bo już 10 minut później do remisu doprowadzili gospodarze. A to dzięki temu, że do siatki trafił Patryk Klimala. Polski piłkarz bez większych problemów wykorzystał rzut karny. Główny arbiter spotkania podyktował jedenastkę po wideoweryfikacji.

To ważny gol dla Klimali, który trafił piąty raz w tym sezonie MLS, ale dopiero pierwszy raz od 19 maja. Do tej pory 24-letni napastnik wystąpił w 25 meczach i doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli chce otrzymać powołanie do reprezentacji Czesława Michniewicza na mundial w Katarze, musi spisywać się za oceanem bardzo dobrze. Oczywiście, selekcjoner reprezentacji Polski na pewno dużo bardziej ucieszyłby się z gola Klimali z gry, a nie z rzutu karnego. "Jedenastki" w reprezentacji Polski etatowo wykonuje Robert Lewandowski. Pozostaje mieć nadzieję, że to gol "na przełamanie" i od tej pory Klimala częściej będzie trafiał do siatki rywali.

New York Red Bulls po remisie w ostatnim meczu zajmuje czwarte miejsce w tabeli konferencji wschodniej MLS. W 27 meczach drużyna Klimali zdobyła 41 punktów. Cincinnati aktualnie plasuje się na dziewiątej pozycji 34 pkt.