Anna Lewandowska złożyła życzenia Robertowi Lewandowskiemu. Wzruszające

Robert Lewandowski po wielomiesięcznej sadze transferowej dopiął swego i został graczem FC Barcelony. Polak właśnie obchodzi swoje pierwsze urodziny w barwach nowego klubu. 21 sierpnia kapitan reprezentacji Polski kończy 34 lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziennikarz Sport.pl kontra bramkarz Barcelony. Ale urwał. Bez szans [WIDEO]

Wyjątkowe życzenia Anny Lewandowskiej dla męża

Tego dnia na Lewandowskiego czeka wiele wyjątkowych życzeń. Jedne z nich złożyła mu jego żona - Anna. "Sprawiasz, że moje życie jest doskonałe pod każdym względem. Wszystkiego najlepszego kochanie" - napisała Lewandowska w mediach społecznościowych.

Porro naśladował Suareza i dostał czerwoną kartkę. Karę poniosła cała drużyna

Do tych wyjątkowych życzeń Anna Lewandowska załączyła zdjęcie, na którym napastnik znajduje się w towarzystwie żony oraz swoich dwóch córek. Podobną fotografię na swoim profilu społecznościowym umieścił piłkarz. Podkreślił przy tym, że nie może tego wyjątkowego dnia spędzić z najbliższymi.

"Dziś jest nie tylko dzień meczu, to także moje urodziny. Dziękuję za wszystkie życzenia. Nie mogę być dzisiaj z moją rodziną, ale spędzę ten dzień robiąc to, co kocham, grając w piłkę. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko. Pamiętajcie, żeby nigdy nie przestać marzyć, ciężko pracować i nie poddawać się. Marzenia się spełniają" - podkreślił szczęśliwy Lewandowski.

Przed polskim snajperem kolejny ważny sprawdzian w Barcelonie. Jego nowy klub zmierzy się w niedzielny wieczór z Realem Sociedad w meczu drugiej kolejki La Ligi. Kibice liczą na to, że Robertowi Lewandowskiemu uda się strzelić pierwszego gola w nowych rozgrywkach. Nie udało się to podczas spotkania z Rayo Vallecano (0:0).