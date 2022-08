Bartosz Grzelak zwolniony. Koniec. Piłkarze odwrócili się od niego

Bartosz Grzelak prowadził AIK Solna, jeden z największych klubów Szwecji, przez ponad dwa lata. Zdołał przywrócić klub spod Sztokholmu do ścisłej czołówki w kraju. W zeszłym sezonie 2021, AIK było bardzo blisko zdobycia tytułu mistrza Szwecji, ale mając tyle samo punktów co zwycięskie Malmoe FF musiało zadowolić się wicemistrzostwem.

- Chciałem po prostu być trenerem w Allsvenskan, ale nie mogłem się spodziewać tego, że już teraz będę trenerem największego klubu w Szwecji. Ta praca jest dla mnie spełnieniem marzeń, aczkolwiek muszę szczerze powiedzieć, że potoczyło się to bardzo szybko - mówił rok temu Grzelak w rozmowie ze Sport.pl. Choć 43-letni trener ma polskie korzenie i nawet występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski, nie ukrywa, że jest bardziej związany ze Szwecją, w której mieszka od 5. roku życia.

Bartosz Grzelak zwolniony z AIK Solna

Obecny sezon jest dla AIK zdecydowanie mniej udany. W lidze, po 18 kolejkach, drużyna zajmowała piąte miejsce w tabeli z sześciopunktową stratą do lidera. W zespole Grzelaka pojawiały się spore niesnaski i część piłkarzy odwróciła się od szkoleniowca. "Gwoździem do trumny" była jednak czwartkowa porażka aż 0:3 z czeskim 1.FC Slovacko w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy, która praktycznie przekreśla szanse AIK na awans do fazy grupowej.

W piątek AIK poinformowało o zwolnieniu Bartosza Grzelaka, którego miejsce zajmie jego były podopieczny oraz były reprezentant Szwecji - Henok Goitom.

Jaka będzie przyszłość Bartosza Grzelaka? Latem polsko-szwedzki trener był w kręgu zainteresowań Pogoni Szczecin, a on sam wcale nie wyklucza przeprowadzki do Polski. - Nie ukrywam, że chciałbym kiedyś wrócić do Polski i spróbować sił w ekstraklasie. Wyjechałem w wieku pięciu lat, ale wciąż łączy mnie z tym krajem silne uczucie. Często przyjeżdżam tu na wakacje, moja szwedzka żona również lubi ten kraj. Ale to bardzo odległe plany - mówił nam przed rokiem.