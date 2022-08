Messi szasta milionami. Zajrzeli mu do portfela. Na to wydaje pieniądze

Dziennikarze magazynu "Forbes" wyliczyli, że w ciągu swojej kariery Leo Messi zarobił ponad 1,15 mld dolarów. To czyni go jednym z najbogatszych czynnych sportowców w historii. Niewielu może się równać z Argentyńczykiem, a są to m.in. Lebron James, Floyd Mayweather, Tiger Woods czy Cristiano Ronaldo. Jednakże trudno się dziwić tym doniesieniom, skoro jak kontynuuje magazyn, tylko w ciągu ostatniego roku Messi zarobił 75 mln dolarów z gry w piłkę nożną.

Nie wytłumaczono, na co dzieli się wspomniana kwota 75 mln. Wiemy, że Messi ma zarabiać 35 mln dolarów rocznie na swoim kontrakcie z Pari Saint-Germain. Do tego miał otrzymać 25 milionów za sam podpis z francuskim klubem. Do tego dochodzą kontrakty pozaboiskowe z firmami takimi jak Pepsi, Adidas, Budweiser czy kryptowalutową platformą Socios.

Messi ma luksusowe życie, ale to ledwie część. Środki przekazuje też na pomoc potrzebującym

Jak widać, skala majątku 35-letniego piłkarza jest ogromna. Ale nie jest tak, że Argentyńczyk tylko zbiera te pieniądze i odkłada je na konto. Widzimy na jego Instagramie, jak wyjeżdża na wakacje z rodziną i znajomymi, jak ubiera się w markowe ubrania, gra w piłkę na swojej posiadłości czy podróżuje odrzutowcem. To część wydatków Messiego, na które przeznaczył miliony dolarów ze swojej pensji.

Nie wolno też zapomnieć o dobroczynności. Leo Messi utworzył swoją fundację w 2007 roku we współpracy z organizacją UNICEF. W marcu 2010 roku został ambasadorem UNICEF-u. Od tamtego czasu regularnie przekazuje środki na pomoc potrzebującym. - Każde dziecko ma prawo do dojrzewania w zdrowiu - czytamy jego słowa na oficjalnej stronie organizacji.

Fundacja Leo Messiego podobnie jak UNICEF pomaga potrzebującym dzieciom. Jak podaje Goal.com, tylko w 2017 roku, Argentyńczyk wspomógł finansowo budowę sal szkolnych dla 1600 osieroconych przez wojnę dzieci w Syrii. Dwa lata później fundacja przekazała 218 tys. dolarów na żywność i wodę dla młodych Kenijczyków. W zeszłym roku zaś jego fundacja współpracowała przy tworzeniu SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, ??czyli pierwszego monograficznego centrum onkologii dziecięcej w Hiszpanii i drugiego w Europie. Na oficjalnej stronie fundacji można regularnie sprawdzać jej działania.

Posiadłość w Barcelonie, Paryżu, Rosario. Nieudane inwestycje i prywatne odrzutowce. Messi wydał fortunę na luksusowe życie

Zdecydowanie najwięcej - jeśli chodzi o wydatki na życie - Leo Messi przeznaczył na nieruchomości. Tylko jedna posiadłość Argentyńczyka na obrzeżach Barcelony jest wyceniona na siedem milionów dolarów - informuje Insider.com. Jest ona zlokalizowana w strefie z zamkniętą przestrzenią powietrzną. Obejmuje basen, siłownię, salę kinową, spa oraz duży ogród z boiskiem do piłki nożnej. To właśnie tam Messi grał ze swoimi zwierzakami, czym chwalił się na Instagramie.

Posiada też dom w rodzinnym Rosario w Argentynie, którego "Daily Mail" wyceniło na trzy miliony euro. Kilka miesięcy temu Messi zdecydował się też na kupno luksusowego apartamentu w Saint Isles Beach na Florydzie w USA. Jego wartość to 7,3 mln dolarów.

W swojej kolekcji samochodów Leo Messi posiada Pagani Zonda Tricolore za 2 mln dolarów. Do tego Ferrari F430 Spyder, Dodge Charger SRT8 i Maserati Gran Turismo. Za czasów gry w FC Barcelonie posiadał też auta marki Audi, czego wymagała umowa sponsorska. W 2019 roku niemieckiego producenta zastąpiła hiszpańska marka Cupra.

Messi posiada też odrzutowiec Gulfstream V 2004, którego wartość wyliczono na 15 mln dolarów. Samolot jest spersonalizowany: na tylnym skrzydle posiada numer "10", z którym przez wiele lat grał Messi, nazwisko piłkarza, a także imiona jego żony i synów na schodach wejściowych do odrzutowca.

35-latek słynie też ze spędzania wolnego czasu z rodziną. W 2021 r. po zdobyciu Copa America udał się z rodziną do Miami, Wynajął apartament w Key Biscayne, gdzie jedna noc kosztuje 10 tys. dolarów - pisze "The Mirror". Często wyjeżdża też na Ibizę ze swoimi znajomymi. Jednakże tam znajduje się sieć obiektów firmy MiM Hotels, której właścicielem od 2017 r. jest sam Messi. Hotele pod tym szyldem znajdują się też na Majorce i w Barcelonie.

Dziś Messi mieszka w Paryżu. Od poprzedniego zespołu gra dla PSG. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2023 roku. Niektórzy dziennikarze twierdzą, że wtedy napastnik wróci jeszcze do FC Barcelony. W klubie widziałby go też Joan Laporta, aktualny prezydent.