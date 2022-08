Cristiano Ronaldo może trafić do Borussi Dortmund. "To wspaniały pomysł"

Cristiano Ronaldo nie jest już szczęśliwy w Manchesterze United. 37-latek wciąż szuka różnych opcji na rynku transferowym. Jak dotąd "Czerwone Diabły" ucinały wszelkie spekulacje odnośnie do odejścia Portugalczyka zapewniając, że wciąż na niego liczą. Ostatnie rezultaty w Premier League takie jak porażka 1:2 z Brighton oraz 0-4 z Brentford zmieniły jednak podejście działaczy klubu. CR7 ma dostać wolną rękę w poszukiwaniu nowej drużyny, a ekipa z Old Trafford usilnie będzie walczyć o sprowadzenie niezbędnych do odbudowy zespołu piłkarzy.

Jak informuje "Bild" Cristiano Ronaldo znalazł się w kręgu zainteresowań Borussi Dortmund. Niemiecka drużyna ma deficyt na pozycji napastnika po tym, jak okazało się, że Sebastian Haller nie będzie przez najbliższe miesiące grać w piłkę. Szybko udało się sprowadzić w zastępstwie Anthonego Modeste. Ściągnięcie do klubu CR7 byłoby jednak dużo większym skokiem jakościowym.

Oto czy w ogóle istnieje możliwość transferu Cristiano Ronaldo do Borussi Dortmund został zapytany prezes klubu Hans Joachim Watzke, który nie miał problemu z odpowiedzią na zadane pytanie.

- Kocham tego gracza. Bez wątpienia to wspaniały pomysł, aby zobaczyć Cristiano Ronaldo grającego na Signal Iduna Park. W tej chwili nie ma jednak żadnego kontaktu między zaangażowanymi stronami. Powinniśmy więc przestać o tym mówić - stwierdza działacz Borussi Dortmund.

Sprowadzając do siebie takiego piłkarza jak Cristiano Ronaldo niemiecki klub musiałby się zmierzyć z dużymi oczekiwaniami finansowymi zawodnika. Obecnie Portugalczyk zarabia 29 milionów euro. Poza tym młody napastnik Moukoko został zapewniony o tym, że będzie odgrywał wiodącą rolę w zespole, po tym jak zgodził się nie opuszczać drużyny tego lata. Przyjście 37-latka zaburzyłoby hierarchię napastników w ekipie trenera Terzicia, co mogłoby się Niemcowi nie spodobać.

Niemieckie media nie mają wątpliwości co do tego, że Jorge Mendes, agent Ronaldo złożył propozycję Borussi Dortmund. Portugalczycy są bardzo zdeterminowani do tego, aby piłkarz Manchesteru United opuścił w najbliższym czasie ekipę "Czerwonych Diabłów".

