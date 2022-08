Dynamo Kijów nie zagra już w Łodzi. Klub zmienia lokalizację

Wszystkie dotychczasowe mecze w eliminacjach Ligi Mistrzów drużyna Dynama Kijów rozegrała na stadionie ŁKS. W Łodzi spotkała się z Fenerbahce (0:0, 2:1 w rewanżu), Sturmem Graz (1:0, 2:1), a także w środę z Benficą (porażka 0:2). Mecz z portugalskim zespołem był najpewniej ostatnim na tym obiekcie.

Dynamo Kijów przenosi się do Krakowa

We wtorek brytyjski "The Sports Mail" przeprowadził wywiad z trenerem Dynama Mirceą Lucescu. Rumun poinformował, że klub rozważa przeniesienie bazy - zespół pożegnałby się z bazą treningową w Uniejowie i stadionem w Łodzi, przenosząc się do Krakowa.

Kolejne informacje na ten temat pojawiły się na kanale Dynamo Kijów Inside na Telegramie. "Dynamo Kijów po wczorajszej porażce w Lidze Mistrzów żegna się z Łodzią. Kraków stanie się nowym miejscem bazy, zamieszkania i meczów. Na dniach ma nastąpić zawarcie umowy z Cracovią na wynajem kompleksu treningowego i stadionu (prawdopodobna grupa LE). Pierwszym testem ma być mecz z Dnipro-1 w lidze ukraińskiej" - czytamy.

Informację potwierdził również użytkownik BuckarooBanzai na Twitterze. "Dynamo Kijów żegna się z Łodzią. Stadion Cracovii ma zostać bazą klubu. Tutaj kijowianie chcą zagrać fazę grupową Ligi Europy i być może któryś z meczów ligowych (z Dnipro-1 oraz Szachtarem). Kontrakt obejmujący wynajęcie stadionu oraz bazy do treningów ma zostać podpisany na dniach" - napisał. Doniesienia te pojawiły się również na oficjalnej stronie klubu.

Inne mecze ukraińskich drużyn w Krakowie

To nie pierwszy raz, gdy ukraińskie zespoły będą korzystały ze stadionu Cracovii. 27 września na obiekcie w Krakowie odbędzie się spotkanie w ramach Ligi Narodów, w którym reprezentacja Ukrainy zagra w roli gospodarza ze Szkocją.

Po porażce 0:2 z Benfiką, szanse Dynama Kijów na awans są niewielkie. W przypadku porażki w dwumeczu klub ze stolicy Ukrainy "spadnie" do fazy grupowej Ligi Europy. Losowanie grup zaplanowano na 26 sierpnia.