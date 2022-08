"Olbrzymi talent" odchodzi z Wisły Kraków. W styczniu kosztował pół miliona euro

Enis Fazlagić był jednym z kilku piłkarzy sprowadzonych przez Wisłę Kraków na początku tego roku. Klub, wówczas prowadzony przez Adriana Gulę, wydał 500 tysięcy euro na pomocnika Ziliny i podpisał z nim kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. - To piłkarz z olbrzymim potencjałem i jak na swój wiek posiada już wielkie doświadczenie. Zawsze chce operować piłką, co pomoże nam w rozgrywaniu, dokładając też potrzebną boiskową agresję - opowiadał Tomasz Pasieczny, ówczesny dyrektor sportowy Wisły.

Wisła Kraków wypożycza "olbrzymi talent". W styczniu kosztował 500 tysięcy euro

Wisła Kraków poinformowała w oficjalnym komunikacie, że Enis Fazlagić został wypożyczony do DAC Dunajskiej Stredy do końca sezonu 2022/2023. Klub ze Słowacji ma opcję wykupu po zakończeniu sezonu, a Wisła Kraków zapewniła sobie procent od kolejnej transakcji z udziałem pomocnika z Macedonii Północnej. Fazlagić tym samym będzie ponownie pracował z trenerem Adrianem Gulą. 22-latek zagrał u Guli w Wiśle Kraków tylko w meczach z Rakowem Częstochowa (0:2) i Stalą Mielec (0:1).

- Jesteśmy zadowoleni z tego ruchu i mamy nadzieję, że zwiększy konkurencyjność w środku pola. Enis spełnia nasze oczekiwania i znamy go od strony ludzkiej, więc to było dodatkowym atutem. Szukaliśmy zawodnika, który potrafi grać w tym stylu gry, jakiego od niego oczekujemy - powiedział Adrian Gula.

- Jestem szczęśliwy, że mogę być częścią tego klubu. Trener Gula zadzwonił do mnie i byłem szczęśliwy, kiedy mnie tu zaprosił. Wiem, jak świetnym zespołem jest Dunajska Streda - mówił Fazlagić po podpisaniu kontraktu.

Wisła Kraków jest liderem I ligi po sześciu kolejkach, zdobywając 13 punktów. Zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka zaliczył pierwszą porażkę w sezonie w ostatnim spotkaniu z GKS-em Tychy (1:3). Krakowianie zagrają w kolejnym meczu ze Skrą Częstochowa, a to spotkanie jest zaplanowane na sobotę 20 sierpnia (godz. 17.30).