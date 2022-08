Kibice nawet nie zauważyli, co Mbappe zrobił Messiemu. Rooney nie wytrzymał

Kylian Mbappe latem podpisał z PSG nową umowę do 2025 roku. Umowę, jakiej w historii futbolu jeszcze nie było. Pomijając kosmiczne zarobki na poziomie 40 milionów euro za sezon, 23-latek zagwarantował sobie także mnóstwo innych przywilejów. Mbappe ma podobno wpływ na ustalanie składu, taktyki, wybór trenera, czy nawet transfery. To, że Francuz "wyrósł ponad drużynę", widać było w ostatnim meczu ligowym PSG.

Wayne Rooney skrytykował Kyliana Mbappe za zachowanie względem Leo Messiego. "W życiu nie widziałem większego ego"

O zachowaniu Francuza w starciu z Montpellier napisano już mnóstwo artykułów. Najpierw Mbappe dosłownie zatrzymał się w miejscu, gdy PSG ruszyło z atakiem, a jeden z kolegów nie podał mu piłki, okazując tym samym swoje wielkie niezadowolenie. Później zażądał od Neymara, by ten dał mu wykonać rzut karny (choć Mbappe już wcześniej spudłował w tym meczu), co mocno nie spodobało się Brazylijczykowi i doprowadziło do kłótni w szatni.

Jak się okazuje, Mbappe w trakcie tego meczu "podpadł" również Lionelowi Messiemu. W sieci pojawiło się krótkie nagranie, na którym widać, jak Francuz przechodzi obok swojego starszego kolegi i potrąca go lekceważąco ramieniem. Doskonale widać minę Messiego, który jest wręcz zszokowany, tym czego właśnie doświadczył.

Krótkie nagranie na Twitterze odtworzono już blisko 800 milionów razy. Dotarło także do Wayne'a Rooney'a, legendarnego napastnika Manchesteru United, a obecnie trenera DC United. Anglik w rozmowie z "Depar Sports" mocno skrytykował Mbappe za takie zachowanie względem jednego z najlepszych piłkarzy w historii.

- 23-letni zawodnik popychający Messiego... W życiu nie widziałem większego ego - stwierdził Rooney. - Ktoś powinien przypomnieć Mbappe, że w wieku 23 lat Messi miał już cztery Złote Piłki - dodał.

Co na to Mbappe? Na razie nie wiadomo. Pewnie zbytnio nie przejmie się krytyką. Może mieć jednak problem, jeśli straci poparcie Messiego i innych kolegów z szatni. Wówczas PSG czekać może kolejny rozczarowujący sezon.

PSG na razie w lidze francuskiej spisuje się jednak znakomicie. W dwóch meczach zdobył komplet punktów i aż 10 bramek (zwycięstwa 5:0 na wyjeździe z Clermont i u siebie 5:2 z Montpellier).