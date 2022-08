Cypr zawstydza Polskę w Europie. Rodzi się nowa potęga futbolu

Choć Cypr nie jest potęga na piłkarskiej mapie Europy, ekipy z tego kraju świetnie sobie radzą w eliminacjach do tegorocznej edycji europejskich pucharów. Po środowych i czwartkowych meczach w Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy wiadomo, że co najmniej trzech reprezentantów tego kraju będzie grało jesienią w grupie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Sensacje w el. LKE. Francuzi i Niemcy w trudnej sytuacji

Apollon, Omonia, AEK i APOEL w grze o puchary

Aktualny mistrz Cypru, Apollon Limassol rozpoczął zmagania w pucharach od dwumeczu z Maccabi Hajfa w eliminacjach Ligi Mistrzów. Lepsi byli Izraelczycy (wygrana 4:2), przez co cypryjski zespół "spadł" do eliminacji do Ligi Europy. W pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji z Olympiakosem Pireus padł remis 1:1.

Omonia Nikozja, triumfator ostatniej edycji Pucharu Cypru rozpoczęła zmagania w eliminacjach do Ligi Europy od ostatniej rundy eliminacji do Ligi Europy. Po pierwszym meczu mają sporą przewagę - pokonali 2:0 belgijski Gent, ubiegłorocznego pogromcę Rakowa Częstochowa i są o krok od awansu do fazy grupowej.

Na dobrej drodze do awansu do fazy grupowej Ligi Europy jest z kolei AEK Larnaka, wicemistrz Cypru. W czwartek wygrał 2:1 z ukraińskim Dnipro-1 w meczu rozgrywanym na stadionie w Koszycach w Słowacji. Przed rewanżem na własnym stadionie jest tym samym faworytem do gry w grupie.

W grze o europejskie puchary jest również czwarty cypryjski zespół - APOEL Nikozja, czyli trzecia drużyna ubiegłego sezonu tamtejszej ligi. W pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy przegrał jednak na wyjeździe 0:3 ze szwedzkim Djurgardens IF, dlatego o wygraną w dwumeczu będzie mu trudno.

Cypr pnie się w krajowym rankingu UEFA

Niezależnie od wyników rewanżowych spotkań, Cypr może być pewien co najmniej trzech reprezentantów w europejskich pucharach. Jeśli Apollon Limassol przegra z Olympiakosem, Omonia odpadnie z Gentem, a AEK straci przewagę w starciu z Dnipro-1, wszystkie te zespoły "spadną" do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Oto sytuacja Polski w rankingu po triumfach Rakowa i Lecha. Blisko, coraz bliżej

Dobre wyniki cypryjskich zespołów sprawią, że w tym sezonie nabiją sporo dodatkowych punktów w krajowym rankingu UEFA. Jak dotąd czterech reprezentantów tego kraju zapewniło 2.000 punktu, dzięki czemu Cypr zajmuje obecnie 22. miejsce. Dla porównania, po czwartkowych meczach Polska znajduje się na 28. miejscu (3.375 punktu w tym sezonie).

Trzecia dziesiątka krajowego rankingu UEFA

20. Turcja: 22.200 pkt. (1.900 pkt. w tym sezonie)

21. Izrael: 21.750 pkt. (3.000 pkt.)

22. Cypr: 21.375 pkt. (2.000 pkt.)

23. Szwecja: 20.250 pkt. (2.750 pkt.)

24. Bułgaria: 18.125 pkt. (2.625 pkt.)

25. Węgry: 17.625 pkt. (2.875 pkt.)

26. Rumunia: 17.125 pkt. (2.875 pkt.)

27. Słowacja: 16.500 pkt. (2.750 pkt.)

28. Polska: 16.375 pkt. (3.375 pkt.)

29. Azerbejdżan: 14.625 pkt. (2.000 pkt.)