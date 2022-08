Hitowy transfer Manchesteru United na ostatniej prostej. Wykładają 70 mln euro

Manchester United desperacko poszukuje wzmocnień po katastrofalnym początku sezonu. Piłkarze Erika Ten Haga przegrali dwa mecze (1:2 z Brighton i 0:4 z Brentford) i stracili w nich aż sześć goli. Jedną z pozycji, która musi zostać wzmocniona, jest środek pomocy. Anglicy negocjowali z Juventusem w sprawie transferu Adriena Rabiota, jednak nic z tego nie wyszło. Dlatego zwrócili swą uwagę ku Casemiro.

Manchester United coraz bliżej transferu Casemiro. Testy medyczne lada dzień

Jak podaje "The Athletic", negocjacje transferowe ws. doświadczonego Brazylijczyka nabrały w ostatnich godzinach tempa. Piłkarz ustalił już podobno z Manchesterem United wszystkie szczegóły dotyczące umowy indywidualnej. Ma ona obowiązywać przez cztery lata i zawierać także opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Casemiro z miejsca stanie się też jednym z najlepiej zarabiających graczy w drużynie, z tygodniówką na poziomie 350 tysięcy funtów. Zagwarantuje sobie także odpowiednią podwyżkę, gdy klub wywalczy awans do Ligi Mistrzów.

Zdaniem "The Athletic", znana jest też kwota, jaką za pomocnika zapłacą "Czerwone Diabły". Real Madryt ma otrzymać przynajmniej 60 milionów euro, choć mowa jest także o licznych bonusach. W sumie cała transakcja może zamknąć się w kwocie nawet 70 milionów euro. Dla mistrzów Hiszpanii to świetny interes, jak za 30-letniego gracza, którego wartość szacuje się znacznie niżej, bo na 40 milionów euro.

Jeśli nie wydarzy się coś niespodziewanego, Casemiro lada dzień przejdzie obligatoryjne testy medyczne i podpisze umowę z Manchesterem United. "The Athletic" zaznacza, że na Old Trafford są pewni, że transfer dojdzie do skutku.

Brazylijczyk to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników Realu Madryt ostatnich lat. Był członkiem drużyny, która pięć razy w ciągu ośmiu lat wygrała Ligę Mistrzów. Na Santiago Bernabeu gra od 2013 roku z krótką przerwą na wypożyczenie do FC Porto. Dla "Królewskich" zanotował w sumie 336 występów, w których strzelił 31 goli i zaliczył 29 asyst.

