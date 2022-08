Kapitan Lecha Poznań wzburzony po meczu z Dudelange. "Bądźmy szczerzy"

Lech Poznań znacznie przybliżył się do awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, wygrywając 2:0 u siebie z Dudelange po bramkach Kristoffera Velde i Mikaela Ishaka. Mistrzowie Polski kończyli mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Antonio Milicia, a poza tym nie przekonywali swoją grą. "Lech pewnie bez problemu awansuje, ale gra to słaby żart", "koszmar" - takie komentarze dominują mimo wygranej Lecha w pierwszym meczu play-offów LKE.

Mikael Ishak wprost o zwycięstwie z Dudelange. "Występ nie był dobry"

Mikael Ishak rozmawiał z TVP Sport po meczu Lecha Poznań z F91 Dudelange (2:0) w IV rundzie el. Ligi Konferencji Europy. Szwedzki napastnik stwierdził, że to zwycięstwo może w niedługiej perspektywie zmienić sytuację w zespole. - Jeśli będziemy dobrze wykonywać naszą pracę, to może faktycznie tak być. Zmagamy się z różnymi problemami, wygraliśmy 2:0, ale bądźmy szczerzy, bo nasz występ nie był dobry. Ten mecz to ważny krok, wciąż walczymy i dajemy z siebie wszystko. Teraz dla nas jest ważne, że mamy czas na odpoczynek - powiedział.

Co prawda kapitan Lecha Poznań pokonał bramkarza Dudelange, ale ogólnie nie był zadowolony ze swojego występu w tym spotkaniu. - Mamy problemy, co zresztą widać, ale nie chcę mówić, czego potrzebujemy do lepszej gry. Bardziej jestem zły na swój występ, bo nie był on dobry - dodał Ishak. A co przekazał zespołowi przed rozpoczęciem meczu w IV rundzie el. LKE? - Chciałem, żebyśmy dobrze się bawili podczas meczu, bo gramy w play-offach. Wielu z nas może już nie mieć takiej okazji i dzisiaj można było zobaczyć, jak walczymy na boisku - skwitował.

Lech Poznań miał zagrać w weekend z Lechią Gdańsk, ale władze Ekstraklasy zgodziły się na przełożenie spotkania, by mistrzowie Polski mogli spokojnie się przygotowywać do rewanżowego meczu z Dudelange. Kluczowy mecz o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy odbędzie się w czwartek 25 sierpnia o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.