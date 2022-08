"Słaby żart, koszmar". Bardzo mocne komentarze po meczu Lecha z Dudelange

Lech Poznań nie dał szans F91 Dudelange i wygrał 2:0 w pierwszym meczu IV rundy el. Ligi Konferencji Europy. Mistrz Polski zakończył to spotkanie w dziesięciu po czerwonej kartce dla Antonio Milicia, a bramki zdobyli Kristoffer Velde oraz Mikael Ishak.

Lech bliski awansu do kolejnej rundy, jednak nadal ma wiele do poprawy

Wynik, choć jest bardzo korzystny, to wielu ekspertów zauważa, że gra poznańskiej drużyny nie była najlepsza. - Dudelange nie ma argumentów w ofensywie, więc Lech pewnie bez problemu awansuje, ale gra to słaby żart. Jak się zestawi to z Rakowem (nawet jeśli odpadnie) to jest inny świat - napisał dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Marek Wawrzynowski.

- Skuteczność wciąż do poprawy, ale i tak warto docenić zwycięstwo Lecha Poznań 2-0. Strasznie szkoda Antonio Milicia, ale z taką zaliczką Lech ma obowiązek awansować do fazy grupowej. Dudelange, chociaż potężny, jest jak najbardziej do wyeliminowania - dodał Sebastian Staszewski z Interii.

- Koszmarna gra wystarczyła na słabeusza, który nawet miał odwagę, próbował wysokiego pressingu!, ale nie miał jakości. Ishak to dobry duch tej ekipy, ale generalnie Lech bez ducha - fizycznie i taktycznie słabo prowadzony przez Van den Broma - ocenił Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu".

- Nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek mistrz Polski nie zrobił fazy grupowej chociaż Ligi Konferencji przy obecnych zasadach eliminacji - napisał Kamil Rogólski.

- Lech przepycha kolejny mecz w pucharach (i pewnie awans) słabością rywala, ale wygląda jak jeden wielki przypadek. Do tego kontuzje i słaba motoryka. Mają o czym myśleć w Poznaniu - dobitnie dodał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

- Lech bez gry, ale nadal w grze o awans do Ligi Konferencji. Trudny czas poszukiwania formy będzie wyjątkowo wymagający poprzez jednak wymagające spotkania w Ekstraklasie... - podsumował były trener Andrzej Strejlau.

Lech Poznań o wiele lepiej radzi sobie w europejskich pucharach niż Ekstraklasie. Mistrzowie Polski zajmują obecnie ostatnie miejsce w tabeli, mając zaledwie punkt na swoim koncie. Rewanżowe spotkanie z F91 Dudelange zostało zaplanowane natomiast na czwartek 25 sierpnia i rozpocznie się o 20.30.