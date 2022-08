Skopiował wyczyn Roberto Carlosa. Cudowny gol. Pytanie tylko, czy tak chciał? [WIDEO]

Centrostrzał to określenie, którym nazywa się gola strzelonego po próbie dośrodkowania w pole karne. Internauci użyli go wobec trafienia Kevena Alemana, piłkarza kanadyjskiego Atletico Ottawa, którym popisał się w ligowym spotkaniu z Halifax Wanderers. Wielu słusznie porównało tę bramkę do gola legendarnego Roberto Carlosa.

https://www.youtube.com/watch?v=BXg_HcCQSe0&ab_channel=CPLSoccer