Piękna odpowiedź Rakowa na stracony gol. Nie minęły nawet dwie minuty [WIDEO]

Raków Częstochowa prowadził po pierwszej połowie IV rundy el. Ligi Konferencji Europy po przepięknym trafieniu Iviego Lopeza. Hiszpan popisał się strzałem z dystansu i nie dał szans bramkarzowi Slavii Praga.

Piłkarze Rakowa optycznie przeważali także po rozpoczęciu drugiej połowy, jednak to rywale trafili do siatki. Tomas Holes dorzucił piłkę w pole karne i ta nieco szczęśliwe dla strzelca, wpadła do bramki ponad interweniującym Kacprem Trelowskim.

Gospodarze nie dali się jednak zepchnąć do defensywy i błyskawicznie ponownie objęli prowadzenie. Fran Tudor dopadł do piłki po zagraniu z głębi boiska, wpadł w pole karne i pewnie pokonał Alesa Mandousa w sytuacji sam na sam.

Piłkarze Rakowa nadal atakowali i Slavia nie miała zbyt wielu okazji do zdobycia gola. Rewanżowe spotkanie pomiędzy ekipami odbędzie za tydzień w czwartek 25 sierpnia o 19 i zostanie rozegrane na obiekcie w Pradze.