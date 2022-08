Raków okradziony przez sędziego. Borek: "Detale, które decydują o milionach"

Raków Częstochowa znakomicie spisuje się w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski w dwóch poprzednich rundach pokonali Astanę i Spartaka Trnawa, nie tracąc przy tym ani jednej bramki. W starciu ze Slavią Praga nie byli faworytami, jednak przebieg pierwszej połowy pokazał, że znajdują się w bardzo dobrej formie.

Kontrowersyjna decyzja sędziego

Po początkowej przewadze drużyny ze stolicy Czech, od drugiego kwadransa lepiej zaczęli wyglądać gospodarze. Choć brakowało wielu dogodnych sytuacji bramkowych, to Raków częściej przebywał na połowie Slavii Praga i otrzymał za to nagrodę.

W 29. minucie Fran Tudor podał do Iviego Lopeza, który po raz kolejny pokazał, że jest absolutnie kluczową postacią zespołu. Hiszpan pięknie przymierzył po długim słupku i wyprowadził Raków na prowadzenie.

Ivi Lopez nie zawodzi. Przepiękny gol dla Rakowa w meczu ze Slavią [WIDEO]

Tuż przed przerwą mogło być 2:0. Po dośrodkowaniu Hiszpana z rzutu wolnego piłka trafiła w rękę Ivana Schranza, jednak arbiter tego nie dostrzegł i nie podyktował jedenastki dla gospodarzy. Frustracji nie kryli też komentatorzy. - Ręka. To jest jednak nieporozumienie, żeby na tym etapie rozgrywek nie było VAR-u. Ręka ewidentna. To są te detale. To są te sytuacje, które potem decydują o całej przygodzie jesiennej, o ekspozycji piłkarza na świat, o milionach - powiedział podczas transmisji Mateusz Borek.