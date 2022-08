Casemiro dostał zgodę na odejście z Realu. Wielki transfer coraz bliżej

Casemiro jest łączony z Manchesterem United już od jakiegoś czasu. "Czerwone Diabły" bardzo słabo rozpoczęły obecny sezon i można odnieść wrażenie, że nieco panicznie szukają wzmocnień. Jedną z najsłabiej obstawionych formacji wydaje się być za to środek pomocy.

W pierwszych dwóch meczach obecnego sezonu (Manchester United przegrał je kolejno 1:2 z Brighton i 0:4 z Brentford) na środku pola swoje szanse otrzymali Scott McTominay, Fred oraz Christian Eriksen. Sporą przesadą byłoby stwierdzenie, że są to zawodnicy niegwarantujący jakości piłkarskiej, jednak może być jej nieco za mało, jeżeli drużyna z czerwonej części Manchesteru chce wrócić do bardzo mocnej czołówki Premier League.

Z tego właśnie powodu najczęściej łączonymi w kontekście transferów przychodzących do "Czerwonych Diabłów" są piłkarze środka pola. Najpierw dużo mówiło się o Frenkie de Jongu, ten deklaruje jednak chęć pozostania w FC Barcelonie. Następnie Manchester United rozważał transfer Adriena Rabiota, a ostatnio z angielskim klubem łączy się Casemiro. Początkowo hiszpańskie media twierdziły, że piłkarz odrzucił ofertę ze strony Manchesteru, a skłonny do jego sprzedaży nie był także Real Madryt. Sytuacja ta miała się jednak zmienić.

Jak podają hiszpańscy dziennikarze Sergio Fernandez oraz Sergio Santos w ostatnich godzinach doszło do spotkania pomiędzy prezydentem "Królewskich" Florentino Perezem a Casemiro. Piłkarz miał na nim usłyszeć, że Real nie chce się go pozbywać, ale finalna decyzja należy tylko do niego. Jeżeli 30-latek przyjmie propozycję United, o czym coraz poważniej myśli pomocnik, to drużyna z Madrytu zgodzi się na transfer.

Działacze Realu mają świadomość, że to może być ostatni moment, aby zarobić na transferze Casemiro, zwłaszcza że hiszpański klub ma o wiele młodszych zastępców 30-latka w środku pola. Sam Brazylijczyk dołączył do Realu w lipcu 2013 roku, później spędził sezon na wypożyczeniu w FC Porto, by w końcu wywalczyć sobie miejsce w składzie stołecznej drużyny. Łącznie rozegrał dla niej 336 spotkań, strzelił 31 bramek oraz zaliczył 29 asyst. Branżowy portal Transfermarkt wycenia go na 40 milionów euro, lecz oferta transferowa Manchesteru United zapewne będzie wyższa.