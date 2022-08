Szef "FF" ws. Złotej Piłki: Messi nie zasłużył. Lewandowski? Nie ma powrotu

Kilka dni temu tygodnik "France Football" ogłosił listę 30 piłkarzy nominowanych w tym roku do zdobycia Złotej Piłki. W gronie tym po raz pierwszy od 2006 roku zabrakło Lionela Messiego, a więc zawodnika, który zdobywał prestiżową nagrodę najwięcej razy w historii - aż siedmiokrotnie. Szansę na zwycięstwo ma natomiast Robert Lewandowski.

Naczelny "France Football" tłumaczy brak nominacji dla Messiego i mówi o Lewandowskim. "Robert na pewno zasłużył"

Portal WP SportoweFakty przy okazji ogłoszenia nominacji, postanowił przeprowadzić wywiad z redaktorem naczelnym "France Football", Pascalem Ferre. Zapytano go m.in. o powody, dla których Messi został tym razem pominięty. Odpowiedź Francuza była bardzo prosta. Zgodnie uznano, że Argentyńczyk, po rozczarowującym sezonie w PSG, zwyczajnie nie zasłużył, by brano go pod uwagę przy wyborze najlepszego piłkarza świata.

- Rozumiem, że wszyscy się przyzwyczaili, że Leo Messi był nominowany co rok, bo tak było od 15 lat. Ale Złota Piłka to nie jest plebiscyt, w którym daje się nominację czy nagrodę za całokształt. Tu nagradza się formę za dany rok/sezon. A zgodzimy się chyba, że to, delikatnie mówiąc, nie był udany czas dla Messiego. Każdy, kto choć trochę śledzi międzynarodowy futbol, powinien tu przytaknąć - powiedział Ferre.

- Przecież na początku gry w PSG Leo był cieniem samego siebie, jakby "duchem", w wielu przypadkach nieobecnym niemalże jeśli chodzi o wpływ na grę. Powiem więcej: przy wybieraniu tych 30 nominowanych w sprawie Messiego praktycznie nie było dyskusji. Żadnej dyskusji! Więcej spierano się o innych piłkarzy. Wszyscy byli praktycznie zgodni, że tym razem Argentyńczyk na nominację po prostu nie zasłużył - dodał.

Dziennikarz WP, Piotr Koźmiński, wykorzystał okazję, by spytać naczelnego "France Football" o odwołany z powodu pandemii koronawirusa plebiscyt z 2020 roku. Wówczas zdecydowanym faworytem do zwycięstwa był Robert Lewandowski, jednak nagroda przeszła mu koło nosa. Pojawiła się dyskusja, że francuski magazyn powinien przyznać Polakowi nagrodę za tamten okres. Czy jest jeszcze na to szansa? Okazuje się, że nie.

- Nie ma już powrotu do tego. Owszem, u nas też wracały dyskusje na ten temat, ale zostały zakończone. Wiem, że Messi spontanicznie powiedział, iż Robert zasłużył na wygraną w 2020 roku. Na pewno Robert był wielkim faworytem, ale znów: istotą Złotej Piłki jest głosowanie. A ono się nie odbyło. Z powodów, o których już wielokrotnie mówiliśmy - tłumaczy Ferre.

- Zwycięzcę tego plebiscytu zawsze wybierano w ten sposób. I gdybyśmy nagle odgórnie zadecydowali, że nagroda za 2020 rok idzie do Lewandowskiego, to obrazilibyśmy i samą ideę Złotej Piłki, i Lewandowskiego. To byłaby jakaś podróbka, "fejk". To nie byłaby stuprocentowa Złota Piłka. A taki ktoś jak Robert na pewno zasłużył na prawdziwą nagrodę, a nie jej namiastkę - podsumował.

Pascal Ferre podkreślił także, że Roberta Lewandowskiego uważa za jednego z pięciu najlepszych piłkarzy świata. Jego zdaniem Polak ma duże szanse na wygranie Złotej Piłki w przyszłości, jeśli będzie prezentował równie wyśmienitą formę, co w poprzednich latach.

